Герой або вбивця? Чергова "яжемать" привела в сказ українців

В Одесі побачили жінку на електросамокаті з двома дітьми
В Одесі на жвавій смузі для руху автомобілів помітили жінку на електросамокаті. Вона їхала на ньому з двома дітьми. Одна дитина стояла перед нею, а інший малюк був у слінгу за плечима. На матері й дітей не було абсолютно ніякого захисту. Про кричущий інцидент повідомили на сторінці Київ Автомобільний Facebook. В пабліці запитали українців, ким же є ця жінка, вбивцею або героїнею?
Автор посту опублікував фотографію матері, яка пішла на такий ризикований крок і поїхала з дітьми по дорозі з громадським транспортом.
В Одесі помітили чергову "яжемать" (фото: facebook.com/autokiev.info)
Ситуація на знімку привела в сказ українців. Практично всі люди зазначили, що це небезпечно. Жінка не думає про життя своїх дітей, а також про своє.
Як ми писали раніше, в Києві немовля отримало опік, поки мати пиячила в парку разом з місцевими жителями.