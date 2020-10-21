Герой або вбивця? Чергова "яжемать" привела в сказ українців

В Одесі на жвавій смузі для руху автомобілів помітили жінку на електросамокаті. Вона їхала на ньому з двома дітьми. Одна дитина стояла перед нею, а інший малюк був у слінгу за плечима. На матері й дітей не було абсолютно ніякого захисту. Про кричущий інцидент повідомили на сторінці Київ Автомобільний Facebook. В пабліці запитали українців, ким же є ця жінка, вбивцею або героїнею?

Автор посту опублікував фотографію матері, яка пішла на такий ризикований крок і поїхала з дітьми по дорозі з громадським транспортом.

В Одесі помітили чергову "яжемать" (фото: facebook.com/autokiev.info)

Ситуація на знімку привела в сказ українців. Практично всі люди зазначили, що це небезпечно. Жінка не думає про життя своїх дітей, а також про своє.

Вбивця!!!

Яжемать.

Заборонити категорично проти!

Позбавити материнства.

На жаль, це природний відбір. А дитину так, шкода.

Самогубець верхи на тазику-евтаназику. Хоча чесно, коли сам їжджу на вело/мото тощо - також шолом і іншу фігню ігнорую. Але катаюсь не по дорогах, а на природі

Сьогодні одна така перетинала Кріпосний провулок по пішохідному, на електросамокаті, теж з дитиною.

Як ми писали раніше, в Києві немовля отримало опік, поки мати пиячила в парку разом з місцевими жителями.