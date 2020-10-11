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Гепатит С вбиває повільно і непомітно: хто перебуває в групі ризику

Автор: Анна Шиканова

Медики розповіли, як розпізнати гепатит і хто найчастіше піддається цьому захворюванню

Нобелівську премію в області фізіології та медицини отримали вчені з США – Харві Олтер і Чарльз Райс, а також професор з Канади Майкл Хоутон. Ці вчені довели існування гепатиту C та провели масштабне дослідження про цей вірус, його виникнення. Їм вдалося розробити ефективні методи діагностики та лікування цього захворювання, а також налагодити системи перевірки донорської крові, оскільки гепатит C передається через кров.

Цей вірус вражає клітини печінки людини й більшість хворих навіть не відчувають симптомів. Третина зазвичай швидко одужує, але у деяких пацієнтів виникає тяжка форма гепатиту C, пише OBOZREVATEL.

До гострої форми гепатиту C схильні близько 5% хворих і у них може розвиватися симптоматика схожа з жовтяницею (гепатит A). Якщо імунна система не справляється, то є ризик розвитку хронічної форми, яка зазвичай не має симптомів, але з роками призводить до тяжких уражень організму, бо знищує клітини печінки.

Хто входить в групу ризику

  • Колишні ув'язнені
  • Люди, які вживали ін'єкційні наркотики
  • Люди, які робили переливання крові

Також підвищує ризик зараження:

  • Відвідування сумнівних кабінетів стоматології, салони тату і пірсингу
  • Відвідування манікюру або педикюру у майстрів, які погано знезаражують інструменти
  • Безладні статеві зв'язки та наявність багато сексуальних партнерів
  • Особи, які живуть з партнером, у якого є гепатит C
  • Діти, які народилися у матері з гепатитом с
  • Люди, які перебувають на терапії гемодіалізу

Як визначити інфікування гепатитом C

Якщо є підозра на зараження або ви входите до групи ризику, то можна звернутися до сімейного лікаря або купити експрес-тест в аптеці та зробити його самостійно.

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Чи можна вилікувати гепатит C

З 2010 року в сучасній медицині є спеціальні препарати, які знищують вірус у клітинах печінки хворого. Ефективність лікування складає близько 90%. У людей, які виявили хворобу в запущеному стані, можливість повністю вилікуватися знижується в рази. Лікування дороге і займає від 2 до 5 місяців, і в Україні є спеціальні державні програми, які допомагають оплатити закупівлю противірусних препаратів.

Повторне зараження гепатитом C

Медики відзначають, що гепатитом C можна заразитися повторно, через те, що імунітет не виробляється. Потрібно обережно ставитися до вибору майстра манікюру і педикюру, користуватися презервативами, використовувати тільки одноразові шприци та системи, а в салонах тату вибирати нанесення тільки одноразовими голками та чорнилом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали симптоми гепатитів A, В і С.

А також розповідали про те, які ознаки можуть вказувати на розвиток діабету другого типу.

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