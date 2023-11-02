Гепатит А свирепствует в Украине: врач рассказал, как не заразиться

Вирусный гепатит А распространяется по Украине, 1 ноября его обнаружили и в Ивано-Франковской области.

Как не заразиться, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram семейного врача Михаила Цюрака.

Что нужно знать о гепатите А

Гепатит А (старые названия: болезнь Боткина, болезнь грязных рук, желтуха) - вирусная инфекционная болезнь, имеющая фекально-оральный механизм передачи. Вспышка этой болезни привела к карантину в Винницкой области осенью 2023 года.

Как можно заразиться вирусным гепатитом?



Это болезнь с фекально-оральным механизмом передачи. Это значит, что больной гепатитом А после посещения туалета немытыми руками касается какой-то пищи или предмета, с которым потом будет контактировать другой человек, который и заболеет из-за этого гепатитом.

Как избежать заражения этим типом гепатита

мойте руки с мылом перед каждым приемом пищи и после туалета

мойте овощи и фрукты, желательно в горячей воде

используйте одноразовые бумажные салфетки и полотенца для вытирания рук

если для питья берете воду из колодца, следует ее перекипятить перед употреблением.

Симптомы вирусного гепатита А

начало болезни напоминает ОРВИ или ковод: лихорадка, слабость, усталость ломота в мышцах

впоследствии появляются диарея, рвота, потемнение мочи, кал белого цвета, пожелтение кожи и глаз, боль в правой стороне.

От гепатита А существует вакцина: две дозы с интервалом в 6-12 месяцев обеспечивают пожизненный иммунитет.