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Геомагнитные бури в июне: когда опасные дни и что делать

Когда ожидаются магнитные бури на ближайшей неделе (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури ближайшей недели могут существенно повлиять на жизнедеятельность человека. В первую очередь ожидаются умеренные и сильные магнитные бури, которые вызывают такие неприятные симптомы, как головная боль, проблемы со сном, скачки с давлением.

Когда ученые прогнозируют магнитные бури с 9 по 13 июня и как можно себя защитить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Прогноз на 9-13 июня

По данным различных лабораторий и центров наблюдения за космической погодой на ближайшую неделю прогноз таков:

  • 9 июня - индекс Kp-4-5 (магнитная буря среднего уровня)
  • 10 июня - Kp-3 (слабая активность)
  • 11 июня - Kp-4 (умеренно)
  • 12 июня - Kp-3 (спад)
  • 13 июня - Kp-5-6 (возможны пики, повышенная вероятность)

Что такое магнитные бури

Геомагнитные бури вызываются вспышками на Солнце и выбросами корональной массы (CME): заряженные частицы достигают Земли и нарушают магнитное поле. По международной шкале NOAA, если K-индекс превышает 5, это уже красный уровень бури, способный повлиять на самочувствие.

Как магнитные бури влияют на организм

Самые уязвимые:

  • люди с гипертонией, болезнями сердца, головными болями
  • беременные, пожилые, эмоционально чувствительные лица
  • те, кто страдает от хронического стресса

Возможные симптомы:

  • головная боль, тяжесть в голове
  • сонливость, нарушение сна, плохая концентрация
  • изменения давления, головокружение, раздражительность
  • общая слабость

Как защитить организм во время магнитных бурь

Полностью избежать влияния магнитных бурь очень трудно, но есть действенные способы облегчить состояние и снизить негативное влияние:

Соблюдайте режим дня и сна

  • Спите не менее 7-9 часов в сутки. Качественный сон помогает организму полноценно восстановиться и стабилизирует нервную систему. Старайтесь ложиться спать раньше, чем обычно.
  • Если есть возможность, позвольте себе короткий дневной сон - это поможет восстановить силы.

Сбалансированное питание и водный баланс

  • Пейте много чистой воды (не менее 1,5-2 литров в день) и травяные чаи (с мятой, мелиссой, ромашкой, шалфеем, валерианой).
  • Ограничьте потребление кофеина, алкоголя, энергетических напитков. Они могут усиливать головную боль и бессонницу.
  • Откажитесь от тяжелой, жирной, жареной и острой пищи. Отдайте предпочтение легким блюдам: овощи, фрукты, зелень, нежирное мясо (курятина), рыба, продукты, богатые клетчаткой и магнием (бананы, орехи, темный шоколад).

Физическая активность и свежий воздух

  • Избегайте чрезмерных физических нагрузок. Неспешные прогулки на свежем воздухе (особенно за городом), легкая зарядка, йога или стретчинг помогут снять напряжение и улучшить настроение.
  • Чаще проветривайте помещение.

Эмоциональная стабильность

  • Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов. Старайтесь уменьшить эмоциональную нагрузку.
  • Практикуйте методы релаксации: медитацию, дыхательные упражнения, расслабляющие ванны (с морской солью, эфирными маслами).
  • Берегите нервы и сосредоточьтесь на приятных вещах.

Медикаменты и консультация врача

  • Людям с хроническими заболеваниями необходимо иметь под рукой необходимые лекарства и строго придерживаться рекомендаций своего врача.
  • Не пренебрегайте отдыхом, если чувствуете ухудшение самочувствия.

В случае значительного ухудшения состояния (резкая боль в груди, одышка, расстройство зрения, сильное сердцебиение) немедленно обратитесь к врачу.

 

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При подготовке материала были использованы источники:
SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Wikipedia (Solar cycle 25), Space Weather Prediction Center (NOAA)

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