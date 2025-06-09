Геомагнитные бури в июне: когда опасные дни и что делать
Магнитные бури ближайшей недели могут существенно повлиять на жизнедеятельность человека. В первую очередь ожидаются умеренные и сильные магнитные бури, которые вызывают такие неприятные симптомы, как головная боль, проблемы со сном, скачки с давлением.
Когда ученые прогнозируют магнитные бури с 9 по 13 июня и как можно себя защитить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Прогноз на 9-13 июня
По данным различных лабораторий и центров наблюдения за космической погодой на ближайшую неделю прогноз таков:
- 9 июня - индекс Kp-4-5 (магнитная буря среднего уровня)
- 10 июня - Kp-3 (слабая активность)
- 11 июня - Kp-4 (умеренно)
- 12 июня - Kp-3 (спад)
- 13 июня - Kp-5-6 (возможны пики, повышенная вероятность)
Что такое магнитные бури
Геомагнитные бури вызываются вспышками на Солнце и выбросами корональной массы (CME): заряженные частицы достигают Земли и нарушают магнитное поле. По международной шкале NOAA, если K-индекс превышает 5, это уже красный уровень бури, способный повлиять на самочувствие.
Как магнитные бури влияют на организм
Самые уязвимые:
- люди с гипертонией, болезнями сердца, головными болями
- беременные, пожилые, эмоционально чувствительные лица
- те, кто страдает от хронического стресса
Возможные симптомы:
- головная боль, тяжесть в голове
- сонливость, нарушение сна, плохая концентрация
- изменения давления, головокружение, раздражительность
- общая слабость
Как защитить организм во время магнитных бурь
Полностью избежать влияния магнитных бурь очень трудно, но есть действенные способы облегчить состояние и снизить негативное влияние:
Соблюдайте режим дня и сна
- Спите не менее 7-9 часов в сутки. Качественный сон помогает организму полноценно восстановиться и стабилизирует нервную систему. Старайтесь ложиться спать раньше, чем обычно.
- Если есть возможность, позвольте себе короткий дневной сон - это поможет восстановить силы.
Сбалансированное питание и водный баланс
- Пейте много чистой воды (не менее 1,5-2 литров в день) и травяные чаи (с мятой, мелиссой, ромашкой, шалфеем, валерианой).
- Ограничьте потребление кофеина, алкоголя, энергетических напитков. Они могут усиливать головную боль и бессонницу.
- Откажитесь от тяжелой, жирной, жареной и острой пищи. Отдайте предпочтение легким блюдам: овощи, фрукты, зелень, нежирное мясо (курятина), рыба, продукты, богатые клетчаткой и магнием (бананы, орехи, темный шоколад).
Физическая активность и свежий воздух
- Избегайте чрезмерных физических нагрузок. Неспешные прогулки на свежем воздухе (особенно за городом), легкая зарядка, йога или стретчинг помогут снять напряжение и улучшить настроение.
- Чаще проветривайте помещение.
Эмоциональная стабильность
- Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов. Старайтесь уменьшить эмоциональную нагрузку.
- Практикуйте методы релаксации: медитацию, дыхательные упражнения, расслабляющие ванны (с морской солью, эфирными маслами).
- Берегите нервы и сосредоточьтесь на приятных вещах.
Медикаменты и консультация врача
- Людям с хроническими заболеваниями необходимо иметь под рукой необходимые лекарства и строго придерживаться рекомендаций своего врача.
- Не пренебрегайте отдыхом, если чувствуете ухудшение самочувствия.
В случае значительного ухудшения состояния (резкая боль в груди, одышка, расстройство зрения, сильное сердцебиение) немедленно обратитесь к врачу.
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При подготовке материала были использованы источники:
SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Wikipedia (Solar cycle 25), Space Weather Prediction Center (NOAA)
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