Геомагнитные бури в июне: когда опасные дни и что делать

Магнитные бури ближайшей недели могут существенно повлиять на жизнедеятельность человека. В первую очередь ожидаются умеренные и сильные магнитные бури, которые вызывают такие неприятные симптомы, как головная боль, проблемы со сном, скачки с давлением.

Когда ученые прогнозируют магнитные бури с 9 по 13 июня и как можно себя защитить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Прогноз на 9-13 июня

По данным различных лабораторий и центров наблюдения за космической погодой на ближайшую неделю прогноз таков:

9 июня - индекс Kp-4-5 (магнитная буря среднего уровня)

- индекс Kp-4-5 (магнитная буря среднего уровня) 10 июня - Kp-3 (слабая активность)

- Kp-3 (слабая активность) 11 июня - Kp-4 (умеренно)

- Kp-4 (умеренно) 12 июня - Kp-3 (спад)

- Kp-3 (спад) 13 июня - Kp-5-6 (возможны пики, повышенная вероятность)

Что такое магнитные бури

Геомагнитные бури вызываются вспышками на Солнце и выбросами корональной массы (CME): заряженные частицы достигают Земли и нарушают магнитное поле. По международной шкале NOAA, если K-индекс превышает 5, это уже красный уровень бури, способный повлиять на самочувствие.

Как магнитные бури влияют на организм

Самые уязвимые:

люди с гипертонией, болезнями сердца, головными болями

беременные, пожилые, эмоционально чувствительные лица

те, кто страдает от хронического стресса

Возможные симптомы:

головная боль, тяжесть в голове

сонливость, нарушение сна, плохая концентрация

изменения давления, головокружение, раздражительность

общая слабость

Как защитить организм во время магнитных бурь

Полностью избежать влияния магнитных бурь очень трудно, но есть действенные способы облегчить состояние и снизить негативное влияние:

Соблюдайте режим дня и сна

Спите не менее 7-9 часов в сутки. Качественный сон помогает организму полноценно восстановиться и стабилизирует нервную систему. Старайтесь ложиться спать раньше, чем обычно.

Если есть возможность, позвольте себе короткий дневной сон - это поможет восстановить силы.

Сбалансированное питание и водный баланс

Пейте много чистой воды (не менее 1,5-2 литров в день) и травяные чаи (с мятой, мелиссой, ромашкой, шалфеем, валерианой).

Ограничьте потребление кофеина, алкоголя, энергетических напитков. Они могут усиливать головную боль и бессонницу.

Откажитесь от тяжелой, жирной, жареной и острой пищи. Отдайте предпочтение легким блюдам: овощи, фрукты, зелень, нежирное мясо (курятина), рыба, продукты, богатые клетчаткой и магнием (бананы, орехи, темный шоколад).

Физическая активность и свежий воздух

Избегайте чрезмерных физических нагрузок. Неспешные прогулки на свежем воздухе (особенно за городом), легкая зарядка, йога или стретчинг помогут снять напряжение и улучшить настроение.

Чаще проветривайте помещение.

Эмоциональная стабильность

Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов. Старайтесь уменьшить эмоциональную нагрузку.

Практикуйте методы релаксации: медитацию, дыхательные упражнения, расслабляющие ванны (с морской солью, эфирными маслами).

Берегите нервы и сосредоточьтесь на приятных вещах.

Медикаменты и консультация врача

Людям с хроническими заболеваниями необходимо иметь под рукой необходимые лекарства и строго придерживаться рекомендаций своего врача.

Не пренебрегайте отдыхом, если чувствуете ухудшение самочувствия.

В случае значительного ухудшения состояния (резкая боль в груди, одышка, расстройство зрения, сильное сердцебиение) немедленно обратитесь к врачу.