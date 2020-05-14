Генетика може бути пов'язана з тяжкістю коронавирусу: вчені проводять дослідження

Коронавірус є головним предметом вивчення вчених всього світу. Вони хочуть більше дізнатися про цей вірус, щоб потім застосувати нові методи лікування. В Україні COVID-19 діагностований у понад 16 тисяч осіб, а в усьому світі вже більше ніж 4,3 мільйона інфікованих.

Британські вчені проводять масштабну наукову програму, яка допоможе зрозуміти, чи є генетична схильність людей до важкої форми коронавірусу.

У даній програмі візьмуть участь 20 тисяч осіб, у яких була або є зараз важка форма COVID-19, і ще 15 тисяч осіб з легкою формою коронавирусу. Про це повідомляє Genomics England.

Глава міністерства охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок заявив, що розуміння того, як генетика впливає на вірус є дуже важливою інформацією. При цьому пацієнти будуть брати участь у дослідженні лише зі згоди своїх близьких.

Нагадаємо, що в Італії проходить тестування спеціального шолома, за допомогою якого на відстані можна виявляти хворих коронавірусною інфекцією. Ноу-хау використовують у найбільшому аеропорту Італії "Рим-Фьюмічіно".

Раніше вчені з Трініті-коледжу в Дубліні з'ясували, що Вітамін D має велике значення у боротьбі з COVID-19.