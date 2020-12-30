ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Генетик розповів про приховані загрози COVID-19 для організму: вражає не тільки легені

Середа 30 грудня 2020 18:31
Генетик розповів про приховані загрози COVID-19 для організму: вражає не тільки легені
Коронавірус вражає не тільки легені (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Коронавірус продовжують вивчати вчені зі всього світу. Є думка, що він вражає не тільки легені, але і проникає у більшість тканин організму, включаючи кишківник, печінку і статеву систему. При цьому він там активно розмножується.

Крім того, може статися так, що інфекція непомітно завдає шкоди іншим тканинам. Про це розповів генетик Олександр Коляда в інтерв'ю виданню "Букви".

Він також зазначив, що прийде час, коли стане відомо, які ще хвороби провокує COVID-19. Але вже відомо, що інфекція впливає на психічне здоров'я людини. Через це може з'явитися депресія, тривожні розлади.

"Але це все нашаровується: якщо людину вирвати з соціуму і закрити на місяць у квартирі, це теж може викликати депресію. Треба буде відокремити ці фактори один від одного, щоб розуміти, де біологія, а де результат самоізоляції", - розповів Коляда.

Нагадаємо, вчені виявили новий різновид коронавірусу. Новий штам коронавірусної інфекції виявили в ПАР. Даний штам має три мутації в рецептор-зв'язуючому домені, який є фактичною частиною вірусу, що прикріплюється до клітини людини.

Раніше український біолог-генетик Олександр Коляда розповів про вакцину від коронавірусу і розвіяв численні міфи про ці ліки.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя здоровьеКоронавірус

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся