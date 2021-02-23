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Генерики можуть відрізнятися: доктор розповів про ефективність індійської вакцини Covishield

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 14:22
Генерики можуть відрізнятися: доктор розповів про ефективність індійської вакцини Covishield Індійська вакцина Covishield (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Індійська вакцина Covishield виготовляється по ліцензії фармацевтичної компанії AstraZeneca і є її копією або генериком. Ефективність цього препарату менше, ніж у оригінального.

Про це в коментарі Styler повідомив лікар з Рівного Павло Сільковський.

Медик зазначає, що ефективність генерика Covishield всього лише 63%, у той час, як в оригінальної вакцини вона була понад 70%.

"Відомо, що вакцина Covishield виготовляється по ліцензії Фарм компанії AstraZeneca і є її, так би мовити, копією або генериком. Всі генерики можуть дещо відрізнятися за своєю ефективністю від оригінальних брендових препаратів. Не виключенням є і вказана вакцина. Якщо оригінальна вакцина AstraZeneca показала різний відсоток ефективності у різних країнах, але він всюди був вищим 70%, то заявлена ефективність вакцини Covishield - 63%. Це непоганий результат як для генерика, але слабкий як для створення захисту від коронавірусної хвороби", - розказав медик.

Сільковський зазначає, що у сформованих реаліях, можливо, ця вакцина краще, ніж зовсім нічого.

"Коли мова йшла про китайську вакцину Sinovac, то Україна не збиралася її купувати, якщо ефективність буде нижчою за 70%. І все ж навіть така вакцина, мабуть, краще, ніж повна відсутність будь-яких", - відмітив лікар.

Як ми раніше повідомляли, лікар розповів про плюси і мінуси індійської вакцини Covishield.

Читайте також про те, що відомо про індійську вакцину Covishield і де її використовують ще.

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