RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гастроэнтеролог назвал важный симптом, который категорически нельзя игнорировать

Какой симптом отравления нельзя игнорировать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Если человек съел испорченный продукт, то может серьезно отравиться. Симптомы при таком состоянии не очень приятны. Есть важный симптом, указывающий, что необходимо немедленно обращаться к врачу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Какие симптомы должны насторожить

Гастроэнтеролог Эндрю Боксер рассказал, что наиболее распространенными симптомами отравления являются тошнота, рвота, лихорадка и диарея. Многие пациенты также могут иметь общее расстройство желудка.

По словам Сэма Мартина, старшего директора и эксперта по безопасности пищевых продуктов, другие общие симптомы могут включать головную боль, озноб и потливость.

"В редких случаях пищевое отравление может вызвать размытость или двоение в глазах, мышечную слабость или покалывание", - сказал он.

Эксперт заявил, что сотни бактерий, паразитов и вирусов могут вызвать пищевые отравления.

Симптомы могут появиться уже через 30 минут после того, как вы употребили зараженную пищу, а это приводит к тошноте, рвоте, судорогам и диарее.

В случае с сальмонеллой, появится лихорадка, диарея, тошнота, судороги и рвота.

Единственный симптом, который нельзя игнорировать

В некоторых случаях пищевое отравление может быть опасным и требует скорой медицинской помощи.

Вы должны немедленно обратиться к врачу, если у вас сильная диарея и кровь в кале. Когда пищевое отравление вызывает желудочно-кишечное кровотечение, часто свидетельствует о том, что оно достигло более серьезного уровня.

Вот еще несколько советов, которые помогут избежать отравления:

  • мойте столы и доски до, во время и после приготовления пищи. Микробы могут оставаться на ваших руках и поверхностях в течение длительного времени
  • после обработки сырых продуктов тщательно мойте посуду, в которой они готовились, теплой водой с моющим средством
  • не используйте полусырую пищу, производите надлежащую термическую обработку продуктов, чтобы обезвредить вредные бактерии
  • храните продукты при 4°C или ниже. Когда на дворе мороз, продукты можно хранить в неотапливаемом помещении, если нет холодильника

 

Читайте РБК-Украина в Google News
гастроентерологВрачиЗдоровье