Гастроэнтеролог назвал важный симптом, который категорически нельзя игнорировать

Какие симптомы должны насторожить

Гастроэнтеролог Эндрю Боксер рассказал, что наиболее распространенными симптомами отравления являются тошнота, рвота, лихорадка и диарея. Многие пациенты также могут иметь общее расстройство желудка.

По словам Сэма Мартина, старшего директора и эксперта по безопасности пищевых продуктов, другие общие симптомы могут включать головную боль, озноб и потливость.

"В редких случаях пищевое отравление может вызвать размытость или двоение в глазах, мышечную слабость или покалывание", - сказал он.

Эксперт заявил, что сотни бактерий, паразитов и вирусов могут вызвать пищевые отравления.

Симптомы могут появиться уже через 30 минут после того, как вы употребили зараженную пищу, а это приводит к тошноте, рвоте, судорогам и диарее.

В случае с сальмонеллой, появится лихорадка, диарея, тошнота, судороги и рвота.

Единственный симптом, который нельзя игнорировать

В некоторых случаях пищевое отравление может быть опасным и требует скорой медицинской помощи.

Вы должны немедленно обратиться к врачу, если у вас сильная диарея и кровь в кале. Когда пищевое отравление вызывает желудочно-кишечное кровотечение, часто свидетельствует о том, что оно достигло более серьезного уровня.

Вот еще несколько советов, которые помогут избежать отравления: