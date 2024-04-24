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Гастроэнтеролог назвал важный симптом, который категорически нельзя игнорировать

Среда 24 апреля 2024 10:15
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Гастроэнтеролог назвал важный симптом, который категорически нельзя игнорировать Какой симптом отравления нельзя игнорировать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Если человек съел испорченный продукт, то может серьезно отравиться. Симптомы при таком состоянии не очень приятны. Есть важный симптом, указывающий, что необходимо немедленно обращаться к врачу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Какие симптомы должны насторожить

Гастроэнтеролог Эндрю Боксер рассказал, что наиболее распространенными симптомами отравления являются тошнота, рвота, лихорадка и диарея. Многие пациенты также могут иметь общее расстройство желудка.

По словам Сэма Мартина, старшего директора и эксперта по безопасности пищевых продуктов, другие общие симптомы могут включать головную боль, озноб и потливость.

"В редких случаях пищевое отравление может вызвать размытость или двоение в глазах, мышечную слабость или покалывание", - сказал он.

Эксперт заявил, что сотни бактерий, паразитов и вирусов могут вызвать пищевые отравления.

Симптомы могут появиться уже через 30 минут после того, как вы употребили зараженную пищу, а это приводит к тошноте, рвоте, судорогам и диарее.

В случае с сальмонеллой, появится лихорадка, диарея, тошнота, судороги и рвота.

Единственный симптом, который нельзя игнорировать

В некоторых случаях пищевое отравление может быть опасным и требует скорой медицинской помощи.

Вы должны немедленно обратиться к врачу, если у вас сильная диарея и кровь в кале. Когда пищевое отравление вызывает желудочно-кишечное кровотечение, часто свидетельствует о том, что оно достигло более серьезного уровня.

Вот еще несколько советов, которые помогут избежать отравления:

  • мойте столы и доски до, во время и после приготовления пищи. Микробы могут оставаться на ваших руках и поверхностях в течение длительного времени
  • после обработки сырых продуктов тщательно мойте посуду, в которой они готовились, теплой водой с моющим средством
  • не используйте полусырую пищу, производите надлежащую термическую обработку продуктов, чтобы обезвредить вредные бактерии
  • храните продукты при 4°C или ниже. Когда на дворе мороз, продукты можно хранить в неотапливаемом помещении, если нет холодильника

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и не следует его использовать для постановки медицинских диагнозов или самостоятельного лечения. Наша цель состоит в том, чтобы предоставить читателям наиболее точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к квалифицированному медицинскому работнику.

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