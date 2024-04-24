Гастроэнтеролог назвал важный симптом, который категорически нельзя игнорировать
Если человек съел испорченный продукт, то может серьезно отравиться. Симптомы при таком состоянии не очень приятны. Есть важный симптом, указывающий, что необходимо немедленно обращаться к врачу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Какие симптомы должны насторожить
Гастроэнтеролог Эндрю Боксер рассказал, что наиболее распространенными симптомами отравления являются тошнота, рвота, лихорадка и диарея. Многие пациенты также могут иметь общее расстройство желудка.
По словам Сэма Мартина, старшего директора и эксперта по безопасности пищевых продуктов, другие общие симптомы могут включать головную боль, озноб и потливость.
"В редких случаях пищевое отравление может вызвать размытость или двоение в глазах, мышечную слабость или покалывание", - сказал он.
Эксперт заявил, что сотни бактерий, паразитов и вирусов могут вызвать пищевые отравления.
Симптомы могут появиться уже через 30 минут после того, как вы употребили зараженную пищу, а это приводит к тошноте, рвоте, судорогам и диарее.
В случае с сальмонеллой, появится лихорадка, диарея, тошнота, судороги и рвота.
Единственный симптом, который нельзя игнорировать
В некоторых случаях пищевое отравление может быть опасным и требует скорой медицинской помощи.
Вы должны немедленно обратиться к врачу, если у вас сильная диарея и кровь в кале. Когда пищевое отравление вызывает желудочно-кишечное кровотечение, часто свидетельствует о том, что оно достигло более серьезного уровня.
Вот еще несколько советов, которые помогут избежать отравления:
- мойте столы и доски до, во время и после приготовления пищи. Микробы могут оставаться на ваших руках и поверхностях в течение длительного времени
- после обработки сырых продуктов тщательно мойте посуду, в которой они готовились, теплой водой с моющим средством
- не используйте полусырую пищу, производите надлежащую термическую обработку продуктов, чтобы обезвредить вредные бактерии
- храните продукты при 4°C или ниже. Когда на дворе мороз, продукты можно хранить в неотапливаемом помещении, если нет холодильника
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