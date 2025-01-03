Горячие великаны. 5 самых высоких вулканов Европы

Везувий, Италия

Везувий, высотой около 1 281 м, известен своей трагической историей, которая навсегда вошла в учебники истории. Его извержение в 79 году разрушило Помпеи и Геркуланум, похоронив города под толщей пепла.

Последний раз вулкан проявлял активность в 1944 году, после чего считается спящим. В 1995 году на его склонах создали Национальный парк Везувия, где сохранено более 900 видов растений. Особое внимание привлекают орхидеи, желтый дрок и бессмертники, которые добавляют склонам живописности.

Это место также занесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и активно исследуется учеными. Туристы могут посетить как сам парк, так и подняться на склоны вулкана, наслаждаясь невероятными видами.

Вулкан Везувий (фото: Wakacje.pl)

Öræfajökull, Исландия

Öræfajökull, высотой 2 110 м, является одним из самых высоких вулканов Исландии. Его массивная вершина покрыта ледником, диаметр кратера достигает около 5 км. Этот стратовулкан состоит из слоев лавы и туфа, что свидетельствует о его богатом историческом пути.

В XX веке вулкан начал проявлять признаки активности, что заставило власти внимательно следить за его состоянием. Сейчас Öræfajökull активно мониторится, и в случае опасности предусмотрены планы эвакуации.

Окруженный суровыми, но невероятно красивыми пейзажами, он привлекает альпинистов и исследователей. Туристы могут насладиться видами ледников, которые подчеркивают величие исландской природы.

Вулкан Öræfajökull (фото: Wakacje.pl)

Бееренберг, Норвегия

Расположенный на острове Ян-Маен, Бееренберг имеет высоту 2 277 м и является самым северным активным вулканом в мире. Его последнее извержение зафиксировали в 1985 году, но угрозу для людей он не представляет из-за своего удаленного расположения. Его склоны покрыты ледниками, а диаметр кратера составляет около 1 км.

Из-за труднодоступности Бееренберг стал популярным среди экстремалов и исследователей Арктики. Его уникальная природа привлекает фотографов, которые стремятся запечатлеть красоту сурового пейзажа. Ян-Маен, как и сам вулкан, является важным центром для изучения климатических изменений.

Вулкан Бееренберг (фото: Wakacje.pl)

Этна, Италия

Этна, высотой около 3 329 м, является самым высоким активным вулканом на европейском континенте. Этот гигант расположен на Сицилии и считается одним из самых активных вулканов в мире.

Частые извержения создают захватывающие зрелища, но также могут быть опасными. Вокруг вулкана действует природный парк, созданный в 1987 году, который предлагает туристам уникальную возможность исследовать местную природу. В 2013 году Этну занесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туристы могут подниматься на склоны вулкана, особенно популярны весенние и осенние месяцы, когда на вершине еще лежит снег. Это место остается символом Сицилии и идеальным пунктом для экскурсий.

Вулкан Этна (фото: Wakacje.pl)

Эль-Тейде, Испания

Эль-Тейде, высотой 3 718 м, является не только самым высоким вулканом Европы, но и символом Канарских островов. Хотя последнее его извержение произошло в 1909 году, вулкан считается спящим.

На вершину можно добраться как пешком, так и с помощью канатной дороги, но для посещения кратера требуется специальное разрешение. Вулкан расположен в Национальном парке Тейде, который был создан в 1954 году и охватывает площадь 135 км².

Здесь туристы могут увидеть лунные ландшафты с разноцветной застывшей лавой. Центральным элементом парка является огромный кратер Лас-Каньядас, из которого поднимается Эль-Тейде. Это место обязательно для посещения, если вы планируете отдых на Тенерифе.

Вулкан Эль-Тейде (фото: Wakacje.pl)