Не гарантує абсолютного захисту: український лікар висловився про вакцину від коронавірусу

Щеплення від коронавірусу вакциною не гарантує абсолютного захисту від хвороби. Після вакцинації знижується ймовірність зараження COVID-19 і протікання хвороби у важкій формі.

Таку думку висловив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький в інтерв'ю ТСН.ua. Як розповів медик, наразі точно невідомо, чи вакцина рятуватиме від зараження коронавірусом, але те, точно зменшиться навантаження на лікарні через більшу кількість легких форм.

З його слів, перші результати вакцинації можна буде бачити лише за пів року після того, як почнеться процес щеплень.

"Сам процес вакцинації населення може тривати кілька місяців, а вироблення антитіл - 1,5-2 місяці від останніх пацієнтів, тому ми будемо оцінювати це десь через пів року. Можливо, вони все-таки хочуть не допустити третьої хвилі, або щоб вона не мала таких важких випадків", - прокоментував лікар початок вакцинації у Великій Британії.

Також український медик розповів про алгоритм щеплення вакциною від Pfizer, яка показала 95% ефективності. Як пояснив Жиравецький, вакцинація проводиться в два етапи з проміжком у 28 днів. Імунітет до коронавірусу має сформуватися через 14 днів.

"Тобто, якщо ми ввели вакцину, то завтра у вас антитіла не виробляться, адже, за логікою, вони мають з'явитись через 1,5 місяця після щеплення. Якщо взяти британців, їх досить багато перехворіло і поки їх вакцинують, тож у цій ситуації теж невідомо, чи це буде закінченням другої хвилі, коли велика кількість населення вже перехворіє і пандемія піде на спад, чи це все-таки буде наслідком вакцинації. Тут теж однозначно оцінити ситуацію буде важко. Щоб на 100% ми сказали, що саме вакцинація врятувала цю країну", - зазначив лікар.

Разом із тим, за його словами, в Україні зі зберіганням і транспортуванням вакцини Pfizer можуть виникнути труднощі. Адже препарат потрібно зберігати при температурі до -80 градусів за Цельсієм, але в Україні поки немає такого обладнання.

"Я собі не уявляю, як це має відбуватися в районах, це не так просто. У великих містах це може бути простіше. Можливо, Pfizer забезпечить обладнанням, тобто логістикою. Але, якщо ми не будемо говорити про цю вакцину Pfizer, то є інші вакцини, які не потребують такої низької температури", - сказав Тарас Жиравецький.

Окремо він зазначив, що вакцина від коронавірусу розробляється, як РНК-вакцина. Вона стимулюватиме вироблення антитіл та імунну реакцію організму, а також зв'язує патоген. Тому, припускає лікар, можуть бути певні побічні дії вакцини.

"Вони мають бути описані в інструкції, яка повинна з'явитись у загальному доступі. Мало того, вони, щоб набрати кількість пацієнтів з побічними діями, проводитимуть і надалі дослідження. Тому що ці дослідження, які провели, все одно не такі, це не сотня тисяч пацієнтів. Коли буде більше пацієнтів, буде більше зауважень стосовно ймовірності побічних дій", - розповів нам лікар.

Тарас Жиравецький каже, що наразі важко оцінювати ефективність такої вакцини. Як приклад, він назвав гепатит С, який також РНК-вірус, і від нього вакцини поки що немає.

"Тут є свої нюанси, але я думаю, краще, якби коментарі давали самі виробники вакцини, якби вони не були заангажовані. Було б цікаво почути їхню думку", - сказав медик.

Нагадаємо, генеральний директор компанії Pfizer не зміг відповісти на питання, чи можуть вакциновані від коронавірусу люди бути переносниками. За його словами, це питання ще потребує вивчення.

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