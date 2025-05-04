"Позорит украинскую нацию": известная актриса разнесла Потапа
Актриса Виталина Библив высказалась об артистах-беглецах и вспомнила о Потапе, который сейчас находится за границей. По ее словам, он мог принести больше пользы здесь, но сейчас просто "позорит" нас своими поступками.
Об этом Библив сказала в интервью РБК-Украина.
Что актриса думает о Потапе
По словам Виталины, она осуждает известных мужчин, которые воспользовались возможностью оказаться за границей, а потом не вернулись.
"Конечно, никогда нельзя судить о человеке, если ты не пройдешь путь в его тапочках. Например, Потапа я осуждаю, потому что мне кажется, что он больше пользы принес бы здесь. Чем сейчас, то, чем он занимается, еще плюс и позорит украинскую нацию, культуру. Таких людей я осуждаю", - призналась Библив.
Впрочем, она не исключает, что определенные люди действительно могут бояться оказаться на фронте. И такие персоны едва ли могут чем-то помочь стране.
Виталина Библив честно высказалась о Потапе (фото: instagram.com/vitalinabibliv)
"Хотя ведь не каждый может взять оружие и пойти защищать страну, на это нужна смелость. Если человек не видит в себе этой возможности и силы, то он и здесь будет всех накручивать, и там от него толку никакого не будет. Поэтому здесь 50 на 50", - отметила актриса.
Также Библив ответила, смогут ли украинцы простить Потапа и артистов, которые оказались в аналогичном положении. Речь идет об Олеге Виннике, Владе Яме и других.
"Это у общества надо спрашивать, но я их не прощаю. Правда, я их не прощаю", - заявила Виталина.
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Где сейчас Потап
Рэпер, который в начале полномасштабной войны находился за границей, потом приезжал в Украину, но затем снова уехал. Сейчас Потап выступает как "Slavic Balagan".
Между тем, его жена Настя Каменских продолжает выступать в Украине, хотя также часто бывает за границей. Недавно певица появилась на крестинах детей блогера Стаси Макеевой, где со сцены рассказала об отношениях с мужем. Каменских прокомментировала слухи о разводе с Потапом и заверила, что у них все хорошо.
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