"Позорит украинскую нацию": известная актриса разнесла Потапа

Актриса Виталина Библив высказалась об артистах-беглецах и вспомнила о Потапе, который сейчас находится за границей. По ее словам, он мог принести больше пользы здесь, но сейчас просто "позорит" нас своими поступками.

Что актриса думает о Потапе

По словам Виталины, она осуждает известных мужчин, которые воспользовались возможностью оказаться за границей, а потом не вернулись.

"Конечно, никогда нельзя судить о человеке, если ты не пройдешь путь в его тапочках. Например, Потапа я осуждаю, потому что мне кажется, что он больше пользы принес бы здесь. Чем сейчас, то, чем он занимается, еще плюс и позорит украинскую нацию, культуру. Таких людей я осуждаю", - призналась Библив.

Впрочем, она не исключает, что определенные люди действительно могут бояться оказаться на фронте. И такие персоны едва ли могут чем-то помочь стране.

Виталина Библив честно высказалась о Потапе (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

"Хотя ведь не каждый может взять оружие и пойти защищать страну, на это нужна смелость. Если человек не видит в себе этой возможности и силы, то он и здесь будет всех накручивать, и там от него толку никакого не будет. Поэтому здесь 50 на 50", - отметила актриса.

Также Библив ответила, смогут ли украинцы простить Потапа и артистов, которые оказались в аналогичном положении. Речь идет об Олеге Виннике, Владе Яме и других.

"Это у общества надо спрашивать, но я их не прощаю. Правда, я их не прощаю", - заявила Виталина.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)