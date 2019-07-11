До ворожки не ходи: Супрун розвіяла міфи про "популярне" захворювання очей

Супрун дала рекомендації, як вилікувати ячмінь на оці
Уляна Супрун розповіла, як вилікувати ячмінь на оці, а також розвіяла популярні міфи про позбавлення від цієї неприємної недуги. В.о. голови МОЗ на своїй сторінці у Facebook зазначила, що із нею пов'язана найбільша кількість і дуже багатий арсенал альтернативних методів лікування.
Найпопулярнішими "способами" є плювок в очі, дуля, коров'ячі кізяки, потерти кільцем, перев'язати пальці нитками тощо.
Супрун закликала не покладатися на ворожок у питанні свого здоров'я (Ілюстративне фото: pixabay.com/ru/users/nvodicka)
Ячмень на оці - це гостре гнійне запалення сальної залози або волосистої частини вій, яке виникає в результаті інфікування бактеріями (часто стафілококом). Також він може бути водянистим. Дане запалення рідко призводить до серйозних наслідків, але приносить помітні незручності та біль.
Супрун розповіла, що потрібно робити у разі появи ячменю на оці:
Зазвичай ячмінь минає самостійно протягом 1-2 тижнів, однак бувають випадки, коли потрібно звертатися до лікаря. Серед таких Супрун назвала:
Також керівниця МОЗ зазначила, що виникненню ячменю на оці не завжди можна запобігти. В той же час є базові правила, які зменшать ризик його появи:
Супрун нагадала, що ячмінь як правило минає сам собою, і в цьому контексті знову закликала не пов'язувати в цьому випадку перемогу над запаленням із "народною медициною".
"Немає жодних підстав вірити в те, що ячмінь мине, якщо потерти око каблучкою, показати дулю або сходити до ворожки. У когось може існувати хибне враження, що це дійсно ефективні методи лікування. Але насправді ячмінь минає не завдяки їхньому застосуванню. Він просто минає сам", - йдеться у публікації.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
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