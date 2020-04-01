Фуфломіцин від коронавіруса: Супрун зробила різку заяву

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Українців пропонують лікувати від коронавіруса препататом, який не включений в міжнародні протоколи

Коронаврус в Україні пропонують лікувати противірусним препаратом вітчизняного фармвиробника під назанием Протефлазід. Уляна Супрун переконана, що подібні ліки не зможуть надати ефективну допомогу і пояснила чому.

За словами колишньої керівниці МОЗ, керівники певних наукових установ фактично намагаються "впарити" дані ліки як нібито порятунок від COVID-19. Також медик у своєму Facebook звинуватила Національну академію медичних наук України в заняттях лженаукою.

Супрун розповіла, що вчора в мережі сплив лист президента НАМНУ Віталія Цимбалюка до прем'єр-міністра Дениса Шмыгаля з проханням звернути увагу "на відвертий фуфломіцин" для профілактики та лікування коронавіруса.

Препарат Протефлазід екс-чиновниця назвала сумішшю трав, розчинених у спирті.

"Ці "ліки" не включені у жодні міжнародні протоколи, не мають доказової ефективності, не досліджувалися у реальних наукових дослідженнях, а здебільшого у тих, які оплачували виробники цього чудо-препарату", - йдеться в публікації.

Супрун стверджує, що в складні для країни і всього світу часи "такі "ноу-хау" впарюють керівники наукових установ, які існують на чималі кошти платників податків, і десятиліттями наживаються на імітації наукової діяльності".

Крім того, медик назвала інститути НАМНУ "де-факто - звичайними лікарнями".

"Тому ефективніше давати фінансування дослідникам, які реально займаються правдивою наукою, а "інститути" НАМНУ перетворити на лікарні, і їхній бюджет направити на медичні послуги для громадян", - закликала Супрун.

Зазначимо, що відомий журналіст Денис Бігус також вкрай різко висловився щодо даного препарату.

"І навіть у страшному сні не міг уявити, що ця по**ень буде всерйоз ходити на офіційному рівні", - написав він у Facebook.

Коронавірус в Україні пропонують лікувати від скандальним препаратом (Фото: facebook.com/monti.czardas?)

Близько тижня тому журналіст у своєму проекті "Не ведися" присвятив препарату сюжет.

Відео: Українцям розповіли про псевдоліки від коронавіруса

Нагадаємо, що 5 березня колишній керівник українського Центру грипу, доктор медичних наук Олександр Гриневич заявив, що було знайдено ефективне лікування від коронавіруса. Вчений поінформував, що діюча речовина протефлазід блокує важливий фермент коронавіруса, а дослідження дали надію на можливість ефективного протистояння епідемії.

Раніше сьогодні повідомлялося, що українські вчені почали розробляти першие вітчизняний засіб для лікування коронавіруса - це буде генерическая копія противірусного препарату Авіган (Фавіпіравір). Так, оригінальний препарат був розроблений в Японії в 2014 році, в 2015 році пройшов 3 фазу клінічних випробувань в США, а потім був випробуваний під час епідемії в Ухані і дозволений до експериментального застосування в Італії проти COVID-19.