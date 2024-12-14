На фронте погиб звезда "Довбуша" Яков Ткаченко

На фронте погиб украинский актер театра и кино Яков Ткаченко. Он пошел слкжить в начале полномасштабной войны, потом демобилизовался, а спустя какое-то время снова вернулся в строй.

Яков Ткаченко погиб

Смерть звезды в соцсетях подтвердили его коллеги. Актриса Ирма Витовская опубликовала пост в Facebook.

"Яков Ткаченко на щите... Лети, дорогой и сердечный. Слава герою", - написала она.

Яков Ткаченко (фото: facebook.com/alla.samoylenko.16) Яков Ткаченко (фото: facebook.com/alla.samoylenko.16) Яков Ткаченко (фото: facebook.com/alla.samoylenko.16)

"Такой кинематографичный, такой талантливый. Сокровище... Человек-золото. Моя большая-пребольшая актерская любовь и гордость. На щите... Пустота", - написала в своей публикации Алла Самойленко.

Обстоятельства, при которых погиб актер, и подробности относительно прощания с ним пока не сообщаются.

Яков Ткаченко (фото: facebook.com/alla.samoylenko.16) Яков Ткаченко (фото: facebook.com/alla.samoylenko.16)

Что известно о Якове Ткаченко

Уроженец Днепра в детстве хотел стать врачом, как и его мама, но выбрал для себя другую профессию. В 14 лет парень попал в Народный театр, и это повлияло на весь его дальнейший путь.

После школы будущая знаменитость поступил в Днепропетровский театральный колледж, а затем начал работать в театре. В 2011 году Яков поступил в КНУТКиТ имени Карпенко-Карого, где изучал режиссуру драмы.

Сниматься в кино начал с 2003 года, а с расцветом украинского кинематографа его карьера еще более стремительно пошла вверх. В 2018 году Ткаченко номинировали на украинскую национальную кинопремию "Золота Дзиґа" как лучшего актера второго плана за роль Славика в фильме "Припутні".

Яков Ткаченко (фото: facebook.com/alla.samoylenko.16)

Что известно о службе Якова Ткаченко

В марте 2022 года Яков вступил в ряды ТрО родного города Днепр. В составе ВСУ он воевал под Угледаром, получил звание младшего лейтенанта, был главным сержантом взвода и и.о. командира взвода.

Получил контузию и тяжелое ранение, после чего прошел реабилитацию и снова вернулся на войну. В феврале прошлого года его демобилизовали из армии, и он на время снова стал заниматься актерством. Однако уже в сентябре этого года Ткаченко сообщил о решении вернуться на фронт, вступив в одно из элитных подразделений.

Яков Ткаченко погиб (фото: instagram.com/yakov_tkachenko)

В своих интервью звезда говорил о том, что был демобилизован не из-за ранения, а по семейным обстоятельствам.

"Я был уволен по семейным обстоятельствам. Ранения были, да, но после лечения я снова вернулся в свою бригаду. Так что по состоянию здоровья я служил бы и дальше. Но тогда так сложились обстоятельства, что моей маме нужна была операция и кроме меня никто не мог за ней ухаживать. Я у нее один и других близких родственников у нее нет. Так что я был вынужден уволиться", - рассказывал Ткаченко.

Свое решение пойти на войну актер назвал осознанным и добровольным:

"Это мое осознанное решение. Если честно говорить, то я когда увольнялся, был уверен, что временно снимаю военную форму и через какое-то время вернусь в армию. Я не знал, куда именно вернусь - или в свою часть, где начинал службу, или в какую-то другую, - но я точно знал, что обязательно буду в армии пока будет идти эта война".

Яков Ткаченко (фото: facebook.com/alla.samoylenko.16)

К слову, фильмография Ткаченко состоит из таких работ:"Дикий табун", "Червоний", "Припутні", "Ватага", "Цена правды", "Бесславные крепостные", "Лалибела", "Довбуш", "Перевозчица", "Татова Подряпинка" и других.