На фронте погиб известный украинский режиссер монтажа Виктор Онисько: каким он был

Что известно о Викторе Ониске

О жизни режиссера монтажа вне фильмов не так много информации. Однако его профессиональная работа действительно впечатляет. В фильмографию Виктора входит более 15 работ, которые стали выдающимися в Украине и за ее пределами.

Среди них Кава з кардамоном", "Черкаси", "Захар Беркут", "Віддана", "Холодна кров", "Ленінопад", "Сторожова застава", "Незламна" и т.д.

У Виктора осталась жена и 9-летняя дочь.

Виктор Онисько с дочерью (фото: facebook.com/olga.birzul)

"Мое сердце навсегда останется в страшном 2022-м. Потому что в нем остался ты. Мой герой. Моя любовь. Мое все. Не знаю, как дальше жить и дышать без тебя. Не знаю, смогу ли когда-нибудь снова мечтать", - пишет его любимая Ольга.

Она рассказывает, что ее муж дважды был "на нуле" - в Херсонской области и Донбассе. За все это время у них не было ни одного свидания.

Режиссер монтажа во время службы на фронте (фото: facebook.com/olga.birzul)

"От тебя у меня осталась только 9-летняя девочка с твоими серыми глазами. Благодаря тебе у нее было фантастическое детство с мотоциклами, велосипедами, палатками, лыжами, музыкой, балканскими горами и берлинскими концертами. Наша с тобой маленькая взрослая. Одна из тысяч невинных детей, чьих родителей убила проклятая русская", - делится переживаниями Ольга.

Сообщение Виктора другу с просьбой сообщить о его смерти жене, если это произойдет (фото: facebook.com/olga.birzul)