На фронте погиб известный украинский музыкант (фото)

Как сообщила артистка, трагическое событие произошло в понедельник, 2 декабря. Музыкант погиб при исполнении боевого задания на передовой.

"Мы знакомы с 2012 года и совместно с ним делали ремиксы на музыкальные треки Лавики, которые покоряли и зажигали сердца. И вы их слышали и знаете, просто не знаете что это он, потому что в клипах была я", - отметила певица.

Юрий Мелофон (фото: instagram.com/melloffon)

Также она вспомнила о первых днях войны. Именно Юрий Мелофон первым из всех друзей написал певице и спросил, что нужно.

"В начале полномасштабного вторжения Юра написал мне первый из всех друзей и спросил, что нужно по волонтерке. Он жил в Одессе и как-то очень быстро собрался с мыслями, пока я приходила в себя и была в ступоре", - отметила Лавика.

Даже находясь на фронте Мелофон писал и спрашивал, как дела, а также поддерживал сборы, которые делала певица. Отметим, что недавно у Лавики погиб брат на войне.

"Юра так много делал добрых дел и, даже находясь на фронте, всегда писал первым, спрашивал, как состояние и как дела. А когда погиб мой брат - он агитировал весь свой батальон заходить в Дію и огласить мою петицию, чтобы собрались голоса. Просил не сдаваться по этому делу, ведь "брат боролся, и ты сражайся", - вспомнила певица.

Музыкант создавал ремиксы на композиции Лавики (фото: instagram.com/melloffon)

"Последнее сообщение было с поздравлением меня с днем рождения. После был его сбор, который мы закрыли. А теперь его нет. Есть сын, есть семья. Его друзья открыли банку, и я буду вам очень благодарна, если вы почтите его память, потому что теперь бороться за нее надо нам. И не забывать. Никогда. Вечная память Герою", - написала Лавика.

О гибели Мелофона также написал ведущий Андрей Бабулех.

"Я долго думал, что писать, какие слова подобрать? Лишь вчера утром он писал мне и искал Санту, чтобы поздравить сына. Через несколько часов его не стало… Он был добрым, открытым и искренним человеком, оставившим за собой только добрые воспоминания!" - отметил Бабулех.

Юрий Мелофон (фото: instagram.com/melloffon)

Что известно о Юрии Мелофоне

Юрию Мелофону было 39 лет. Сотрудничал с лейблом Moon Records.

Он был музыкантом, диджеем, работал с многими известными украинскими звездами, писал музыку.

У Мелофона остался маленький сын. Музыкант часто делился в Instagram фото с мальчиком, радовался его успехам и старался, несмотря на войну, обеспечить ему счастливое и беззаботное детство.

Юрий Мелофон с сыном (фото: instagram.com/melloffon)