На фронте погиб известный украинский актер: фото Героя и подробности

"На щите… Герой Петр Великий. Большой актер Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко. Наш Большой… Боль…", - отметил он в своей публикации.

Также он прикрепил ссылку с реквизитами, чтобы помочь дочери артиста, которая также является актрисой театра.

В комментариях люди пишут, что не верят в ужасную новость и чо больше не увидят талантливого артиста на сцене. Также выражают свои соболезнования его семье.

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Сообщение о смерти Великого появилось также на странице Черниговского театра.

"На щите. Петр Великий. Для вас - Голохвастов. Эрик. Иуда. Бернар. Для нас - отец, актер, друг, воин, Герой, - сказано в публикации.

Петр Великий (фото: facebook.com/ChernihivTheatre)

Что известно о Петре Великом

Окончил актерский факультет Харьковского института искусств им. П. Котляревского.

Актер работал в в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре с 2004 года. Как сказано в его визитке на сайте театра, был ведущим мастером сцены.

Петр Великий (фото: teatr.cn.ua)

За свою карьеру он сыграл более 35 ролей, самые запоминающиеся из которых Голохвостый в "За двома зайцями", Петр в пьесе "Земля", Кум Панас и князь Потемкин в "Ніч перед Різдвом", Карпо в "Кайдашевій сім'ї", Назар Стодоля в "Назар Стодоля", Перелесник в "Лісовій пісні".

Петр Великий (фото: teatr.cn.ua)