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На фронте погиб известный львовский журналист Виктор Петров: что о нем известно (фото)

Виктор Петров погиб на войне (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

На фронте погиб военный 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, львовский журналист и активист Виктор Петров.

Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание "Сихів Медиа".

Что известно о журналисте

"Сиховчанин учился в Лицее "Орияна", был хорошим человеком, всегда отзывался, когда его что-то просили, занимался волонтерством и был членом общественных организаций", - пишут в его редакции.

Виктор Петр инициировал создание нескольких проектов для развития Украины (фото: facebook.com)

Кроме того, Виктор был членом команды Института Общественных Инициатив (ИСИ) и активистом.

Журналист основал "WHAT IF creative studio" и "Креативную школу What If".

Военнослужащий, эксдепутат Львовского горсовета Игорь Шолтыс также выразил свои соболезнования и жалость из-за гибели Виктора.

Журналиста призвали на службу во время войны (фото: facebook.com)

"Своим добрым сердцем и высоким умом ты спас тысячи детей от грязи уличных соблазнов и беспросветного будущего. Ты жил для людей, а они жили благодаря Тебе. Ты не жил "вопреки", а жил "за", - написал Шолтыс на своей странице в Facebook.

Виктор Петров (фото: facebook.com

Ранее мы писали о гибели журналиста и военного Евгения Осиевского.

Сообщалось также о том, что под Бахмутом погиб фотограф-натуралист Денис Кривой.

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