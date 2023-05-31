На фронте погиб известный львовский журналист Виктор Петров: что о нем известно (фото)

На фронте погиб военный 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, львовский журналист и активист Виктор Петров.
Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание "Сихів Медиа".
"Сиховчанин учился в Лицее "Орияна", был хорошим человеком, всегда отзывался, когда его что-то просили, занимался волонтерством и был членом общественных организаций", - пишут в его редакции.
Виктор Петр инициировал создание нескольких проектов для развития Украины (фото: facebook.com)
Кроме того, Виктор был членом команды Института Общественных Инициатив (ИСИ) и активистом.
Журналист основал "WHAT IF creative studio" и "Креативную школу What If".
Военнослужащий, эксдепутат Львовского горсовета Игорь Шолтыс также выразил свои соболезнования и жалость из-за гибели Виктора.
Журналиста призвали на службу во время войны (фото: facebook.com)
"Своим добрым сердцем и высоким умом ты спас тысячи детей от грязи уличных соблазнов и беспросветного будущего. Ты жил для людей, а они жили благодаря Тебе. Ты не жил "вопреки", а жил "за", - написал Шолтыс на своей странице в Facebook.
Виктор Петров (фото: facebook.com
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