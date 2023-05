На фронте погиб известный львовский журналист Виктор Петров: что о нем известно (фото)

Что известно о журналисте

"Сиховчанин учился в Лицее "Орияна", был хорошим человеком, всегда отзывался, когда его что-то просили, занимался волонтерством и был членом общественных организаций", - пишут в его редакции.

Виктор Петр инициировал создание нескольких проектов для развития Украины (фото: facebook.com)

Кроме того, Виктор был членом команды Института Общественных Инициатив (ИСИ) и активистом.

Журналист основал "WHAT IF creative studio" и "Креативную школу What If".

Военнослужащий, эксдепутат Львовского горсовета Игорь Шолтыс также выразил свои соболезнования и жалость из-за гибели Виктора.

Журналиста призвали на службу во время войны (фото: facebook.com)

"Своим добрым сердцем и высоким умом ты спас тысячи детей от грязи уличных соблазнов и беспросветного будущего. Ты жил для людей, а они жили благодаря Тебе. Ты не жил "вопреки", а жил "за", - написал Шолтыс на своей странице в Facebook.

Виктор Петров (фото: facebook.com