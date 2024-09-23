На фронте погиб украинский поэт Тарас Илья: когда состоится прощание с Героем

Тарас Илья погиб на войне

В публикации Море написала, что прощание с Героем состоится во вторник, 24 сентября. Он будет похоронен на Лесном кладбище в Киеве.

"Если вы знали Тараса (Генерала), слышали его стихи или легенды о привидениях парка Шевченко - придите, пожалуйста. Приносите только живые цветы. Я понимаю, что это рабочий день и левый берег, но Валентина убеждена, что всему миру них все равно а в столь страшный день очень хочется ее поддержать", - написала Ана в своей публикации.

Также автор поста напомнила о том, что Тарас Илья - лауреат премии имени Олеся Гончара. Это отличие он получил в 2013 году за сборник поэзии "Корни океана".

Тарас Илья погиб (Фото: facebook.com/ayavnebesnemore)

Татьяна Доний, преподавательница КНУ им. Тараса Шевченко, также высказалась об ужасной потере в своих соцсетях.

"Он был моим студентом. Застенчивый парень с именем и фамилией в кельтской традиции. Я мало его знала и даже представить не могла, что он воевал. Героям вечная слава...", - сообщила женщина.

Тарас Илья мобилизовался летом (Фото: facebook.com/wbc.kyiv)

В поэтических кругах парня называли Генералом. Защитник также принадлежал к фанатскому движению "Динамо (Киев)", и в этом кругу был известен как Невидимка.

К слову, мама Героя, Валентина Отрощенко - поэтесса, член Национального союза писателей Украины с 1991 года. Работала на должности редактора литературно-художественного журнала "Основа", является автором поэтических сборников "Віра" и "В зозулиній тиші".

Отец защитника также был поэтом и эссеистом. Ушел из жизни в 2005 году.