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На фронте погиб участник Революции Достоинства, чудом выживший после расстрела Майдана

Павел Калениченко погиб в Сумской области (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Сумской области 23 июня погиб участник Революции Достоинства Павел Калениченко. Воин ушел на фронт в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. Даже после тяжелого ранения в Запорожском направлении он вернулся на передовую и продолжил служить в разведывательном батальоне.

О гибели военного сообщили на странице Инициативной группы пострадавших/раненых на Майдане в Facebook.

Что известно о погибшем герое

"На российско-украинской войне погиб герой Майдана Павел Калениченко. Всегда неутомимый, упорный, бесстрашный. К сожалению, все это - был. Он чудом выжил на Майдане, где вечером 18 февраля получил тяжелое огнестрельное ранение. Лечился в Чехии. Награжденный орденом за мужество ІІІ степени", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Павел был одним из активных основателей Инициативной группы пострадавших/раненых на Майдане. А еще помогал создавать Центр для участников АТО и их семей "Бандеровский схрон".

Известно, что Павел изучал правоведение в Академии труда и социальных отношений, проживал в Киеве.

Павел Калениченко награжден орденом за мужество III степени (Facebook.com/ Инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане)

"Пошел служить с первых дней полномасштабного вторжения. ССО, впоследствии - разведывательный батальон. Он чудом выжил под Запорожьем летом прошлого года, когда автомобиль из б/к наехал на противотанковую мину. Получил ранение ноги и глаза. Вылечился - и снова в бой", - пишут в группе.

Известно, что Павел погиб 23 июня в Сумской области, где попал в засаду ДРГ.

Пока о дате и месте похорон Павла не сообщают.

Павел Калениченко пошел служить в армию с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину (Facebook.com/Инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане)

Ранее мы писали о том, что на фронте погиб 36-летний спортсмен Александр Ильченко.

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