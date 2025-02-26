На фронте погиб талантливый украинский режиссер

Виталий Кокошко погиб на фронте

Талантливому режиссеру и продюсеру, который был основателем рекламного агентства Kinograf, было 58 лет.

"Вчера погиб мой отец, Виталий Кокошко. Это произошло в части 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. Я и моя мама уже на пути в Киев. Скоро сообщим детали о том, когда и где можно будет попрощаться", - написала она в публикации.



Виталий Кокошко (фото: facebook.com/vitaliy.kokoshko)

"Мой папа был человеком большой души и сердца, поэтому наши души и сердца так сильно болят от его потери. Спасибо за поддержку. Слава Украине! Героям слава!" - добавила Ольга.



Скриншот поста Ольги Кокошко

Как отреагировали в сети

На странице Кокошко огромное количество сообщений от его друзей и близких.

Одним из первых написал известный маркетолог, основатель Fedoriv Group Андрей Федорив.

"Плачу. Не хочу верить. Виталий Кокошко. Родной! Ну как же так… Невыносимо больно", - отметил он.

Позже он поделился еще одним воспоминанием и показал архивные фото из "довоенных" времен.

"2005 празднично-веселый в Карпатах и ​​2022, за пару недель до полномасштабки - этот счастливый день вместе и очаровательный тихий зимний лес. Так ты всегда любил и смаковал жизнь", - подписал он снимки.



Скриншот поста Андрея Федорива

Маркетинг-директор компании "Асканія FMCG" Инна Сирченко также отреагировала на смерть режиссера.

"Талант, харизма, сколько ярких проектов ты принес в мир. Ужас. Страшная потеря. Бренды "Козацька Рада", "Перепілка", Marengo, "Хлібний Дар", Koblevo, "Байка" - видела лично твои работы для них и многое было создано в одной команде. И только недавно ты помогал мне в личных с советом для подразделения, которому помогаем с созданием аудиороликов, билбордов, искали с тобой call to action. А ты им и сам был на 100%. Грусть", - отметила она.



Виталий Кокошко с побратимами (фото: facebook.com/vitaliy.kokoshko)

"Рекламная отрасль тоже на фронте. И тоже теряет. Виталий Кокошко - один из ветеранов нашей индустрии. Его агентство десятки лет было в топе самых креативных. С первых дней на фронте. Еще одна потеря на расстоянии одной руки", - отметила Ivetta Delikatnaya.



Виталий Кокошко (фото: facebook.com/vitaliy.kokoshko)

Что известно про Виталия Кокошко

Закончил Одесский политехнический институт по специальности "Инженер-механик".

В 1988 году по протекции попал на Одесскую киностудию в качестве ночного водителя съемочной группы. На следующей картине получил повышение до администратора, далее ассистент оператора, заместитель директора съемочной группы, директор кинокартины, инспектор производства, линейный и исполнительный продюсер.



Виталий Кокошко во время работы (фото: facebook.com/vitaliy.kokoshko)

В 1998 году основал рекламное агентство Kinograf, которое трижды получало награду как "Самое эффективное агентство года" в Украине.

Как режиссер и продюсер Виталий Кокошко снял более 400 рекламных роликов. Он известен своими работами с многими украинскими брендами, среди которых "Козацька Рада", "Перепілка", Marengo, "Хлібний Дар", Koblevo, "Байка".



Виталий Кокошко (фото: facebook.com/vitaliy.kokoshko)

Имел более 350 наград креативных рекламных фестивалей, в частности, Cannes Lions, Epica, Eurobest, Golden Drum, Golden Hammer и многих других.



Виталий Кокошко (фото: facebook.com/vitaliy.kokoshko)