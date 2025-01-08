На фронте погиб победитель шоу "Танцуют все"
Защищая Украину от захватчиков, на фронте погиб известный 30-летний украинский танцовщик и режиссер-постановщик различных шоу Владимир Раков.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram коллеги артиста, хореографа Елены Головань.
На странице Елены сообщается, что Владимир погиб 6 января.
"Вечная память Герою, Раков Владимир Николаевич. 24.11.1994-06.01.2025. Этот мир покидают лучшие", - написала Головань.
Владимир Раков погиб (фото: instagram.com/golovan_olena)
Отметим, что танцовщик вступил в ряды ВСУ после полномасштабного вторжения. Пока неизвестно, в какой бригаде военный служил и на каком направлении выполнял боевые задачи.
После того, как Раков ушел на войну, он решил удалить все свои аккаунты в соцсетях.
Реакция украинцев на трагедию
Печальная новость поразила фанов и коллег-звезд артиста, поэтому они активно оставляют свои сообщения о самом популярном участнике и победителе шестого сезона шоу "Танцуют все" под публикацией.
"Я відмовляюся, не хочу в це вірити. Вова був легендою, я так любила його. Вічна памʼять, Герою", - отреагировала на гибель друга Оля Фреймут.
"Вову не можливо описати, він такий один, коли він заходив енергетика завжди мінялась. найталановитіший, найдобріший", - прокомментировала дочь телеведущей.
"Пі*дец! Господи! Не можу повірити в це! Світла памʼять", - написала Илона Гвоздева.
Биография Владимира Ракова
Владимир родился в 1995 году в Крыму, городе Евпатория. Он рос вместе со старшим братом в семье, где мать работала поваром, а отец был строителем.
В подростковом возрасте парень заинтересовался акробатическим рок-н-роллом. Этот стиль танцев требовал высокого уровня физической подготовки, поэтому Владимиру пришлось активно работать над развитием своих физических возможностей.
Володимир Раков (stb.ua)
Вскоре он решил попробовать себя в других стилях и присоединился к шоу-балету. Он тратил много часов в тренажерных залах, чтобы усовершенствовать свою технику и физическую форму.
В 2008 году на телеканале СТБ вышло танцевальное шоу "Танцуют все", которое привлекло внимание Ракова. Хотя он был слишком юн, чтобы участвовать в проекте, он увлеченно наблюдал за выступлениями участников, мечтая, что однажды также появится на сцене.
Мечта будущей звезды осуществилась в 2013 году, когда он стал участником шоу и, в конце концов, победил в нем.
После победы Владимир продолжил заниматься танцами, участвовал в конкурсах и был актером в театре Василия Козаря "Kozar Dance Theatre".
Хореографа также приглашали для съемок в клипах известных украинских артистов. В его портфолио есть танцы в музыкальных видео Виталия Козловского, NK, Ольги Романовой, Златы Огневич, группы 2Время и Стекло2 и других.
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