На фронте погиб победитель шоу "Танцуют все"

Защищая Украину от захватчиков, на фронте погиб известный 30-летний украинский танцовщик и режиссер-постановщик различных шоу Владимир Раков.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram коллеги артиста, хореографа Елены Головань.

На странице Елены сообщается, что Владимир погиб 6 января.

"Вечная память Герою, Раков Владимир Николаевич. 24.11.1994-06.01.2025. Этот мир покидают лучшие", - написала Головань.

Владимир Раков погиб (фото: instagram.com/golovan_olena)

Отметим, что танцовщик вступил в ряды ВСУ после полномасштабного вторжения. Пока неизвестно, в какой бригаде военный служил и на каком направлении выполнял боевые задачи.

После того, как Раков ушел на войну, он решил удалить все свои аккаунты в соцсетях.

Реакция украинцев на трагедию

Печальная новость поразила фанов и коллег-звезд артиста, поэтому они активно оставляют свои сообщения о самом популярном участнике и победителе шестого сезона шоу "Танцуют все" под публикацией.

"Я відмовляюся, не хочу в це вірити. Вова був легендою, я так любила його. Вічна памʼять, Герою", - отреагировала на гибель друга Оля Фреймут.

"Вову не можливо описати, він такий один, коли він заходив енергетика завжди мінялась. найталановитіший, найдобріший", - прокомментировала дочь телеведущей.

"Пі*дец! Господи! Не можу повірити в це! Світла памʼять", - написала Илона Гвоздева.

Биография Владимира Ракова

Владимир родился в 1995 году в Крыму, городе Евпатория. Он рос вместе со старшим братом в семье, где мать работала поваром, а отец был строителем.

В подростковом возрасте парень заинтересовался акробатическим рок-н-роллом. Этот стиль танцев требовал высокого уровня физической подготовки, поэтому Владимиру пришлось активно работать над развитием своих физических возможностей.

Володимир Раков (stb.ua)

Вскоре он решил попробовать себя в других стилях и присоединился к шоу-балету. Он тратил много часов в тренажерных залах, чтобы усовершенствовать свою технику и физическую форму.

В 2008 году на телеканале СТБ вышло танцевальное шоу "Танцуют все", которое привлекло внимание Ракова. Хотя он был слишком юн, чтобы участвовать в проекте, он увлеченно наблюдал за выступлениями участников, мечтая, что однажды также появится на сцене.

Мечта будущей звезды осуществилась в 2013 году, когда он стал участником шоу и, в конце концов, победил в нем.

После победы Владимир продолжил заниматься танцами, участвовал в конкурсах и был актером в театре Василия Козаря "Kozar Dance Theatre".

Хореографа также приглашали для съемок в клипах известных украинских артистов. В его портфолио есть танцы в музыкальных видео Виталия Козловского, NK, Ольги Романовой, Златы Огневич, группы 2Время и Стекло2 и других.