На фронте погиб самый известный овцевод Украины Михаил Кознюк, воин с золотыми руками и сердцем

"Эта проклятая война оборвала жизнь прекрасного Защитника Украины - Кознюка Михаила Ивановича 1996 года рождения из с.Буковец, который служил главным сержантом 2 горно-штурмовой роты", - говорится в публикации.

Боец ушел в вечность 12 февраля в результате ранений, полученных из-за вражеского артиллерийского обстрела на Донецком направлении.

В поссовете выразили искренние соболезнования и низкий поклон родителям Михаила Марии Николаевне и Ивану Юрьевичу "и всем родным за настоящего Героя Украины".

Воин ВСУ Михаил Кознюк (фото: facebook.com/verkhovyna.selushna.rada)

Как отметили в Буковецкой гимназии, выпускником которой был Кознюк, несмотря на свой молодой возраст, у него были "золотые" руки и сердце, он "был трудолюбивым и мужественным, настоящим патриотом".

"Выражаем самые искренние соболезнования родителям и родным. К сожалению, словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери самого родного человека. Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах. Вечная память и слава Герою, защищавшему Родину и каждого из нас", - рассказали в учебном заведении в Facebook.

Михаил вступил в ряды украинского войска в декабре 2021 года, подписав контракт с ВСУ. А перед этим, в 2015-м, вышел сюжет с интервью, после которого Кознюк обрел популярность, рассказывая на местном диалекте о жизни на горной долине на Закарпатье и о премудростях работы овцевода.

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Вот как передает Сергей Ищенко в паблике Фастовского района слова капеллана 8-го Отдельного Горно-Штурмового батальона, священника Иоанн Турчинский о смерти земляка:

"Погиб за Украину! Самый мощный овцевод! Все трембиты воют, горы плачут. Михайлик, друг, брат и побратим! Сколько вместе видели, сколько вместе пережили... ты уже идешь на вечную горную долину - пасти овцы Господни!... Ты спустился в долины (с гор), чтобы показать тем, кто идут на вершины (Буковель), где есть настоящая благодать, где есть Украина!!! Спи спокойно!..."

Главный сержант второй горно-штурмовой роты Михаил Кознюк (фото: facebook.com)