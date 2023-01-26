На фронте погиб народный герой Украины - Роман Бабич. Он спас сотни жизней

Кем был Роман Бабич

"Хорошие новости на сегодняшний день закончились. Вот и плохая. На фронте погиб Роман Бабич – Народный Герой Украины, боевой медик. Он лично занимался эвакуацией раненых и погибших бойцов из Донецкого аэропорта, Авдеевки, Песков, Водяного, Опросного, Тоненького, из опорных пунктов шахты Бутовка, РЛС "Зенит", - написал Мамай.

Александр Мамай напомнил всем украинцам, что Роман спас жизнь сотням военных.

"Познакомились с Романом в 2015 году во время съемок в селе Водяное. К сожалению, уходят самые лучшие...", - резюмировал он.

На фронте погиб Роман Бабич (фото: facebook.com/oleksandr.mamay.1)

В общей сложности боевой медик спас жизнь около 600 защитников Украины. Об єтом рассказали волонтеры проекта "Ветераны.UA".

Роман Бабич получил образование медика (фото: Роман Бабич/Facebook)

Роман Бабич родился в Сумской области в 1985 году. Ему было всего 37 лет...

Он учился по специальности врач общей практики в Национальном медицинском университете имени Богомольца.

Роман служил в 1-м механизированном батальоне 93-й гвардейской отдельной механизированной бригады, и отдал свою жизнь за Украину...