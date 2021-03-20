На фронті захищаючи Україну загинув молодий морпіх: фото 25-річного героя

Морпіху з Миколаєва було лише 25 років. Він народився 14 вересня 1995 року.

"Сміливим морським піхотинцем, хорошим побратимом та патріотом своєї країни навіки залишиться Андрій Володимирович пам’яті українського народу", - йдеться в повідомленні.

В ОБрМП також розповіли, що позиції бійців ЗСУ потрапили під обстріл не тільки великокаліберних мінометів, але і гранатометів різних систем.

"Весь особовий склад 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія. Світла пам'ять воїну! Навіки в строю..." - кажуть побратими воїна.

У мережі показали фото молодого героя, який віддав життя, захищаючи Україну від окупантів.

Морпіх Андрій Грабар (фото з Facebook-сторінки "Україна Нездоланна")