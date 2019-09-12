На фронті загинув 21-річний морпіх: фото героя

На Донбасі минулої ночі в результаті ворожих обстрілів загинули двоє українських військовослужбовців. Як стало відомо 12 вересня, один з воїнів - стрілок-помічник гранатометника Олександр Лінчевський - отримав смертельне кульове поранення від пострілу снайпера окупантів. Про це розповів голова Черкаської ОДА Ігор Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

Воїну був лише 21 рік. Олександр - уродженець Шполянського району.

Лінчевський виконував бойові завдання під Волновахою в Донецькій області. Там його життя обірвала куля ворожого снайпера.

Морпіх Олександр Лінчевський (Фото з Facebook-сторінки)

Як видно на записах в мережі, хлопець після закінчення школи №2 у селі Матусів навчався в Черкаському державному технологічному університеті.

Лінчевський служив у військовій частині А2777 в 1-му окремому батальйоні морської піхоти 36 ОБрМП імені Контр-адмірала Бєлінського ВМС ЗСУ.

Морпіх Олександр Лінчевський (Фото з Facebook-сторінки)

Загибель Олександра Лінчевського на фронті стала п'ятою бойової втратою ЗСУ у вересні.

Як повідомлялося раніше, на Донбасі на фронті загинули в серпні вісім українських військових. Наймолодшому із загиблих героїв було тільки 20 років, а найстаршому - 38.

Також ми писали про те, що нещодавно російський найманець злив фото кадрових військових РФ на Донбасі.