Фреймут сверкнула глубоким декольте и "нарвалась" на хейтеров (фото)

Как сейчас выглядит Ольга Фреймут

Так, ведущая посетила бизнес-ивент. И для него она выбрала стильный "лук". Фреймут примерила кожаное платье в трендовом шоколадном цвете, которое подчеркнуло ее талию и сделало "вау-эффект" благодаря глубокому декольте и акцентной вставке из ткани.

Фреймут ошарашила глубоким декольте (фото: instagram.com/freimutolia)

Свой образ она дополнила небольшим клатчем и черными остроносыми туфлями. При этом Фреймут сделала макияж с акцентом на губы и не стала собирать волосы.

Фреймут поразила стильным "луком" (фото: instagram.com/freimutolia)

Как реагирует сеть

Новые фото ведущей вызвали бурную реакцию фанатов. Они пишут:

"Очень хорошее фото, настоящая леди"

"Какая вы волшебная"

"Красавица".

Впрочем, не обошлось и без хейтеров, на которых "нарвалась" звезда. В частности, под постом Фреймут появился комментарий с критикой ее наряда.

"Хорошее фото... Но неужели нет такого этикета, что грудь не нужно наполовину выставлять... Куда мужчинам девать глаза", - написала пользовательница.

И ведущая молчать не стала. Она отреагировала на негативный комментарий.

"Стыдиться своего тела, имеете в виду? Не думаю", - лаконично ответила Фреймут.

Фреймут отреагировала на критику (скриншот)