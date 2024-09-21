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Фреймут сверкнула глубоким декольте и "нарвалась" на хейтеров (фото)

Суббота 21 сентября 2024 20:12
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Фреймут сверкнула глубоким декольте и "нарвалась" на хейтеров (фото) Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Полина Иваненко

Ведущая Ольга Фреймут поделилась новым "луком", которое она "выгуляла" в Лондоне. Платье выглядело эффектно, но не обошлось без критики. Впрочем, Фреймут молчать не стала.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ведущей.

Как сейчас выглядит Ольга Фреймут

Так, ведущая посетила бизнес-ивент. И для него она выбрала стильный "лук". Фреймут примерила кожаное платье в трендовом шоколадном цвете, которое подчеркнуло ее талию и сделало "вау-эффект" благодаря глубокому декольте и акцентной вставке из ткани.

Фреймут сверкнула глубоким декольте и &quot;нарвалась&quot; на хейтеров (фото)

Фреймут ошарашила глубоким декольте (фото: instagram.com/freimutolia)

Свой образ она дополнила небольшим клатчем и черными остроносыми туфлями. При этом Фреймут сделала макияж с акцентом на губы и не стала собирать волосы.

Фреймут сверкнула глубоким декольте и &quot;нарвалась&quot; на хейтеров (фото)

Фреймут сверкнула глубоким декольте и &quot;нарвалась&quot; на хейтеров (фото)

Фреймут поразила стильным "луком" (фото: instagram.com/freimutolia)

Как реагирует сеть

Новые фото ведущей вызвали бурную реакцию фанатов. Они пишут:

  • "Очень хорошее фото, настоящая леди"
  • "Какая вы волшебная"
  • "Красавица".

Впрочем, не обошлось и без хейтеров, на которых "нарвалась" звезда. В частности, под постом Фреймут появился комментарий с критикой ее наряда.

"Хорошее фото... Но неужели нет такого этикета, что грудь не нужно наполовину выставлять... Куда мужчинам девать глаза", - написала пользовательница.

И ведущая молчать не стала. Она отреагировала на негативный комментарий.

"Стыдиться своего тела, имеете в виду? Не думаю", - лаконично ответила Фреймут.

Фреймут сверкнула глубоким декольте и &quot;нарвалась&quot; на хейтеров (фото)

Фреймут отреагировала на критику (скриншот)

К слову, ранее блогерша Симбочка рассказала, что потеряла ребенка.

Кроме этого, недавно стало известно, как на самом деле Оля Полякова поет вживую.

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