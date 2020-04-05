У Франції знайшли спосіб лікування від коронавіруса: усі подробиці

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус будуть лікувати плазмою крові

Коронавірус у світі станом на 5 квітня діагностовано вже у 1 225 360 осіб. У Франції запропонували метод лікування за допомогою переливання плазми крові видужалих від коронавіруса. На поточний момент у Франції зафіксовано понад 90 тисяч заражень. На думку медиків, переливання плазми може позитивно позначитися на лікуванні.

Французькі лікарі проведуть клінічні випробування ще одного ймовірного методу лікування коронавірусної інфекції — переливання хворим пацієнтам плазми від пацієнтів, які одужали. Про це повідомляє державна організація Assistance publique — Hopitaux de Paris (AP-HP), яка об'єднує лікарні Парижа і його передмість.

"Плазма тих, хто одужав, містить антитіла, які організм виробив, і які могли б допомогти пацієнтам у гострій фазі захворювання перемогти в боротьбі з вірусом", — йдеться в заяві організації.

Донорами зможуть стати тільки ті люди, які одужали за 2-3 тижні до здачі крові. Їм доведеться пожертвувати по 600 мл плазми. В групу для клінічних випробувань увійде всього 200 осіб. При цьому відчувати таку методику лікування від коронавіруса будуть тільки на 60 хворих. Якщо дослідження покаже позитивні результати, вчені перейдуть до нового етапу дослідження.

Варто відзначити, що з початку спалаху епідемії COVID-19 у світі загинуло понад 65 тисяч осіб.

Нагадаємо, що раніше вчені розкрили головну особливість коронавіруса SARS-CoV2.

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