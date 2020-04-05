ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Франції знайшли спосіб лікування від коронавіруса: усі подробиці

STYLERКоронавірус    05.04.2020 - 20:54
У Франції знайшли спосіб лікування від коронавіруса: усі подробиці
Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус будуть лікувати плазмою крові

Коронавірус у світі станом на 5 квітня діагностовано вже у 1 225 360 осіб. У Франції запропонували метод лікування за допомогою переливання плазми крові видужалих від коронавіруса. На поточний момент у Франції зафіксовано понад 90 тисяч заражень. На думку медиків, переливання плазми може позитивно позначитися на лікуванні.

Французькі лікарі проведуть клінічні випробування ще одного ймовірного методу лікування коронавірусної інфекції — переливання хворим пацієнтам плазми від пацієнтів, які одужали. Про це повідомляє державна організація Assistance publique — Hopitaux de Paris (AP-HP), яка об'єднує лікарні Парижа і його передмість.

"Плазма тих, хто одужав, містить антитіла, які організм виробив, і які могли б допомогти пацієнтам у гострій фазі захворювання перемогти в боротьбі з вірусом", — йдеться в заяві організації.

Донорами зможуть стати тільки ті люди, які одужали за 2-3 тижні до здачі крові. Їм доведеться пожертвувати по 600 мл плазми. В групу для клінічних випробувань увійде всього 200 осіб. При цьому відчувати таку методику лікування від коронавіруса будуть тільки на 60 хворих. Якщо дослідження покаже позитивні результати, вчені перейдуть до нового етапу дослідження.

Варто відзначити, що з початку спалаху епідемії COVID-19 у світі загинуло понад 65 тисяч осіб.

Нагадаємо, що раніше вчені розкрили головну особливість коронавіруса SARS-CoV2.

Раніше експерт поділився невтішним прогнозом про коронавірус.

Потрібен частковий карантин: відомий економіст пророкує серйозну кризу В Австралії розслідують зараження Covid-19 понад 600 пасажирів лайнеру після висадки
Новини України ВакцинаКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся