Фотограф показав кадри з COVID-відділення лікарні в Ужгороді: люди, одумайтеся

Він показав знімок хворого чоловіка, за життя якого зараз борються медики. За словами Сергія, у травні в цьому відділенні було 40 пацієнтів, а зараз тут 75 хворих.

"А так, в принципі, нам, звісно, плювати на те, що нас вже благають з тремтінням в голосі дотримуватися всіх цих санітарних норм. В травні минулого року в ковідному відділені цього закладу було близько 40 пацієнтів, і це здавалося жахом, зараз - 75. А так, в принципі, нам, звісно, плювати...Люди, задумайтесь, будь ласка", – написав Худак.

Так виглядає відділення коронавірусних хворих в Ужгороді (фото: facebook.com/serhiy.hudak)

В коментарях українці відреагували на фото пацієнта і написали, що про це думають.