Фотограф Кароль и Поляковой получил приговор за развращение и изнасилование: что известно

Киевского фотографа Александра Ктиторчука осудили на 12 лет и 10 месяцев за изнасилование и развращение несовершеннолетних девушек.

Так, пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщает, что звездный фотограф в течение 2017-2020 годов насиловал малолетних и несовершеннолетних девушек, а также совершал действия развратного характера. Это все происходило, когда они приходили к нему на фотосессию.

Задержали Александра в ноябре 2020-го. Тогда правоохранителями было установлено, что мужчина в салоне авто развращал 15-летнюю девушку.

Задержание Александра Ктиторчука (фото: facebook.com/UA.National.Police)

Также в течение нескольких лет мужчина он на территории Киева и Обуховщины совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки и других в то время неустановленных малолетних девушек.

В мае 2022-го правоохранители установили, что в целом Александр Ктиторчук совершил 18 сексуальных преступлений.

Фотографа подозревали в нескольких серьезных преступлениях, включая семь случаев изнасилования, три случая развращения несовершеннолетних, а также в нарушениях, связанных с изготовлением и распространением порнографии и сексуальным насилием.

Преступления имели место во время фотосессий и в автомобиле, специально оборудованном для таких действий.

В результате Ктиторчук был признан виновным в изнасиловании, развращении несовершеннолетних и изготовлении порнографических материалов.

Александр Ктиторчук (скриншот видео)

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет и 10 месяцев лишения свободы, а также запретил работать с малолетними и несовершеннолетними в течение трех лет.

Отметим, что в публикации не указана фамилия фотографа, но редакция Telegram-канала "Що ти знаєш про Бобула?" утверждает, что речь идет об украинском фотографе Александре Ктиторчуке.

Указано, что для мужчины позировали такие известные артисты, как Тина Кароль, Оля Полякова, Настя Каменских, Влад Яма, Наталья Могилевская, Виктор Павлик, Светлана Лобода и другие. Кроме того, он работал с несколькими телепроектами.