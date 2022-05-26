Фотощоденник блокадного Маріуполя: біль українців, який неможливо передати словами

Житель Маріуполя, фотограф Євген Сосновський понад два місяці знімав місто на свій страх і ризик, між обстрілами. Він каже, що вів власний фотощоденник - з 24 лютого до 30 квітня.
Величезну колекцію фотографій, яку йому вдалося вивезти під час евакуації, Сосновський опублікував на своїй сторінці в Facebook.
"У цьому альбомі маленька частина того, що відбувається зі мною і моєю сім'єю в Маріуполі протягом 62 днів - з 24 лютого по 30 квітня. Це мій фотощоденник. Здебільшого тут фото, зроблені ще до захоплення міста рашистами", - пише Сосновський.
Він зазначає, що знімати відкрито камерою на очах у росіян було не можливо, а ще й постраждала його техніка.
Сім'я Євгена Сосновського позбулася всього, що у них було в Маріуполі. В кінці своєї публікації він розмістив реквізити рахунку, на який можна відправити йому допомогу.
Всі фотографії - автор Євген Сосновський.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Маріуполі загинули близько 22 тисяч людей.
А також розповідали про те, пресофіцер полку "Азов "зняв фільм-прощання про"Азовсталь".