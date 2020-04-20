Фото великоднього Києва потрясли мережу: таким його не бачили ніколи

У Києві на Великдень на вулицях не було людей (фото: РБК-Україна)

У Києві на Великдень на вулицях не було видно людей через карантин

Карантин в Україні через коронавіруса ввели 12 березня по 24 квітня. Через суворі обмежувальні заходи і постійні попередження залишатися вдома, кияни послухалися порад і вирішили святкувати світле свято Великодня в своїх квартирах. Так, наприклад, в мережі з'явилися фотографії з безлюдними вулицями Києва, на яких абсолютно немає людей. Кадри опублікувала на своїй Facebook-сторінці журналіст Христина Бердинських.

"Великодній Київ.(14.00 - 15.00) Всі вдома", - підписала знімки Христина.

В мережі опублікували фото Києва на Великдень (фото: facebook.com/kristina.berdinskikh)

На фотографіях, які зробила журналіст, можна побачити район Подолу, Контрактову площу, Майдан Незалежності. На всіх кадрах не видно ані душі, вони нагадують сцену з фільму про Апокаліпсис. До речі, машин на фотографіях також не спостерігається.

Користувачі мережі відреагували на знімки в коментарях.

Всі раненько вже з кошиками та пакетами в бік Лаври і т. д. погуляли.

З задоволенням подивилася на Київ!

Для поширення зарази вистачить і московитиго приходу, всіх зазивали на чолі з Новинським.

У дворах трошки інша ситуація: люди ходять з пакетами парами і поодинці.

Скріншот коментарів (Facebook)

Як ми раніше писали, в Україні очікують сильний спалах коронавіруса: названа дата.