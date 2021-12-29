Форте, екстра, лонг і рапід: що насправді означають приставки в назвах ліків

Приставки в назвах лікарських засобів можуть розповісти споживачеві багато чого. Наприклад, як часто їх треба приймати, чи швидко вони подіють, чи є в препараті додані компоненти тощо.

Про це у Facebook розповів лікар-невролог Євген Скрипник.

Ретард

Така приставки значить, що препарат має пролонгований ефект порівняно з тим, що не містить слова "рапід" в назві.

Діюча речовина вивільняється поступово, тому лікарський засіб можна приймати рідше, ніж звичайний.

Наприклад: Раптен 50 мг 2-3 рази на день, а Раптен Ретард 100 мг - 1 раз на добу.

Форте

Це значить, що препарат посиленої дії і містить більшу концентрацію діючої речовини

Наприклад: Цитрамон містить ацетілсаліцилову кислоту 240 мг, парацетамол 180 мг, кофеїн 30 мг, а Цитрамон Форте - ацетілсаліцилову кислоту 320 мг, парацетамол 240 мг, кофеїн 40 мг.

Плюс

Така приставка означає, що крім основного препарату додається інший препарат. Часто додається до антигіпертензівних препаратів сечогінні. Наприклад: до складу Берліприлу Плюс входять еналапріл і гідрохлортіазід.

Лонг

Цей препарат пролонгованої дії, при введені формується депо, з якого поступово вивільняється препарат, також містить більше діючої речовини.

Наприклад: звичайний Кетанов містить 10 мг кеторолака триметаміну, а Кеталгін Лонг - 30 мг.

Екстра

Засіб містить більше дозування діючої речовини, при відсутності однієї з речовин.

Наприклад: Цитрамон Екстра містить парацетамолу 500 мг, кофеїну 50 мг (без ацетілсаліцилової кислоти).

Рапід

Форма ліків, завдяки якій препарат швидко всмоктується в ШКТ.

Наприклад: Вольтарен Таб, максимальна концентрація в крові через 2-4 години, а Вольтарен Рапід - максимальна концентрація в крові через 20-30 хв.

XR

Пролонгована форма лікарських засобів, відмічається поступове вивільнення лікарського засобу з таблетки.

XR форми приймаються 1-2 рази на день, звичайні 3 рази на день.

Ко-

Префікс Ко- означає додатково до основної антигіпетензивної речовини додається сечогінний препарат.

Наприклад: Пренеса (периндоприл) та Ко-Пренеса (периндоприл, індапамід).

Депо

Пролонгована форма ін‘єкційних лікарських препаратів, при внутрішньом‘язевому введенні формується депо з якого поступово вивільняється діюча речовина. Зазвичай діє 28 днів.