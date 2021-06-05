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Ці фізичні зміни в тілі можуть бути ранніми симптомами раку

Автор: Світлана Мащенко

Деякі фізичні зміни можуть бути симптомами розвитку онкології. Вчені назвали ознаки, які можуть вказувати на рак голови і шиї.

Про це пише newsyou.

Що таке рак голови і шиї

Цей термін використовують для опису ряду різних злоякісних пухлин, які розвиваються в області горла, гортані, носа, пазух і рота або в цих органах. Більшість ракових захворювань голови і шиї є плоскоклітинною карциномою.

Медики кажуть, що симптоми раку голови і шиї конкретизуються в залежності від того, де саме почав розвиватися рак. Також на прояв впливає те, чи поширилася пухлина в близькі органи, наприклад, в лімфатичні вузли на шиї.

Як проявляється рак голови і шиї

Лікарі говорять про чотири фізичні зміни, які можуть бути ранніми симптомами цього типу онкології:

  • виразки в роті,
  • утворення, пухлина шишка в щелепі або в роті,
  • лицьова біль і слабкість лицьових м'язів,
  • білі або червоні плями в роті.

Онкологи кажуть, що при раку голови і шиї найчастіше уражаються горло, ніс і вуха. При цьому симптоми можуть нагадувати звичайну застуду - змінюється голос, з'являється головний біль, біль в горлі, кашель.

Інші симптоми захворювання включають також:

  • біль в шиї,
  • труднощі при ковтанні,
  • проблеми з мовою,
  • складнощі з рухом щелепи,
  • вушна біль або втрата слуху,
  • утруднене дихання.
  • втрата ваги.

Раніше лікарі назвали симптоми раку, на які часто не звертають уваги.

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