FIЇNKA о воспитании детей в условиях войны: Когда вылазит российский контент, сын бежит и кричит "Мама, м*скали"

"Мы сейчас живем в такое время, что у детей таких сильных запретов нет... Просто хочу, чтобы он вырос порядочным, добрым человеком, с хорошим отношением к другим. Мы его учим такому принципу: как ты будешь относиться к людям, так и люди к тебе, но умей себя отстоять", - рассказала FIЇNKA.

Певица также рассказала, что следит за тем, что именно может увидеть в интернете ее сын. Она отметила, что даже слышать не хочет отговорки родителей, которые говорят, что их дети смотрят российский контент, который иногда "вылазит" в рекомендациях на YouTube и в соцсетях.

FIЇNKA с сыном и мужем (фото предоставлено певицей)

"Если смотрит на телевизоре какие-то мультики, то действительно бывает, вылазит московский контент. Уже как-то на законодательном уровне с этим что-то надо делать на самом деле, это ужас. Но сын меня зовет и кричит на весь дом: "Мама, м*скали!". И это легко делается, это все воспитание", - пояснила Ирина.

"Когда мне говорят, что дети сами себе включают русское... Ну вы же как-то додумались объяснить, если стоит на столе то, что ребенку нельзя, ну например коньяк. Вы же донесли, что дети его не берут? Так же с российским контентом. Просто объясните и все", - добавила она.

По словам FIЇNKA, подобные ситуации решаются очень просто. Нужно только говорить с детьми и все им объяснять.

"И когда он в садике убегает во время тревоги в укрытие, он же понимает, почему он туда убегает. Он понимает, что сейчас в Украине происходит, хотя и он маленький", - добавила певица.