Фитнес-тренер из "СуперМамы" назвала продукты, которые никогда не купит, чтобы не навредить здоровью

Фитнес-тренер Катя Жесть, которая принимала участие в шоу "СуперМама" и активно ведет соцсети, поделилась советом. Она назвала 4 продукта, которые никогда не купит, чтобы не навредить здоровью и фигуре.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Катя поделилась в Instagram .

Какие продукты не следует употреблять

Тренер рассказала, что ее "черный список" состоит из 4 продуктов. И она не покупает их для себя, ведь заботится не только о фигуре, но и о здоровье.

Чипсы

По словам Кати, этот продукт точно не получится назвать полезным.

"Абсолютно синтетический продукт. Если мы говорим о Pringles, Lays и других подобных марках, мы не говорим о чипсах натурального происхождения, когда я нарезала себе яблочки и высушила их. Точно нет", - подчеркнула Жесть.

Почему чипсы вредны (иллюстрация: pixabay.com)

Сладкая вода

Это касается не только напитков без газа. Участница "СуперМамы" вообще не советует пить сладкую "водичку".

"Любая, включая Coca-Cola Zero и любой газированный напиток, который имеет очень сладкий вкус", - отметила тренер.

Почему круги без сахара вредны (иллюстрация: freepik.com)

Продукты с длительным сроком хранения

В эту категорию входит все, что годами может не портиться. Такие продукты точно не выделяются полезными ингредиентами.

"Это и шоколадки, и конфеты, которые вы можете купить в супермаркете. Пожалуйста, читайте этикетки, а именно состав", - заявила Жесть.

Какие продукты вредят фигуре (иллюстрация: freepik.com)

Соусы промышленного приготовления

Тренер отмечает, что кетчупы и майонезы можно употреблять, но если вы их приготовили самостоятельно.

"Если и приготовила майонез сама - клево, если я сделала кетчуп сама - клево, если использовала натуральные ингредиенты, специи, пряности - клево. Но если этот продукт может валяться на складе 3,2 или 5 лет, это не тот продукт, который даст мне энергию и здоровье", - резюмировала Катя.