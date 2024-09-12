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Фитнес-тренер рассказала, что поможет похудеть и подтянуть тело всего за три месяца

Как похудеть за три месяца (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие люди худеют и пытаются подтянуть свое тело. Фитнес-тренер рассказала, что добиться значительных результатов можно всего за три месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу фитнес-эксперта Изабель Моррис.

Как подтянуть тело и похудеть

По ее словам, люди могут довольно быстро подтянуть свое тело, не ограничивая себя в еде постоянно.

К тому же, стоит это все делать в правильном настроении и быть мотивированным.

Одним из первых шагов к сохранению мотивации при похудении является установление достижимых реалистичных целей.

Нереалистичные ожидания могут привести к разочарованию и снижению мотивации. Задавая цели по снижению веса, учитывайте следующее:

  • будьте конкретны. Вместо того, чтобы стремиться к расплывчатой цели, например "похудеть", поставьте четкую цель в килограммах
  • ставьте краткосрочные и долгосрочные цели. Краткосрочные цели помогут вам оставаться сосредоточенными и мотивированными, тогда как долгосрочные цели дадут более широкую картину вашего прогресса и общего пути к потере веса
  • сделайте свои цели измеряемыми: отслеживайте свой прогресс с помощью конкретных цифр, например потерянных килограммов
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