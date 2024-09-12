Фитнес-тренер рассказала, что поможет похудеть и подтянуть тело всего за три месяца

Многие люди худеют и пытаются подтянуть свое тело. Фитнес-тренер рассказала, что добиться значительных результатов можно всего за три месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу фитнес-эксперта Изабель Моррис.
По ее словам, люди могут довольно быстро подтянуть свое тело, не ограничивая себя в еде постоянно.
К тому же, стоит это все делать в правильном настроении и быть мотивированным.
Одним из первых шагов к сохранению мотивации при похудении является установление достижимых реалистичных целей.
Нереалистичные ожидания могут привести к разочарованию и снижению мотивации. Задавая цели по снижению веса, учитывайте следующее:
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