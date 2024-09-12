Фитнес-тренер рассказала, что поможет похудеть и подтянуть тело всего за три месяца

Как подтянуть тело и похудеть

По ее словам, люди могут довольно быстро подтянуть свое тело, не ограничивая себя в еде постоянно.

К тому же, стоит это все делать в правильном настроении и быть мотивированным.

Одним из первых шагов к сохранению мотивации при похудении является установление достижимых реалистичных целей.

Нереалистичные ожидания могут привести к разочарованию и снижению мотивации. Задавая цели по снижению веса, учитывайте следующее: