Фітнес-тренер назвав ідеальний сніданок для швидкого схуднення

Сніданок заслужено називають головним прийомом їжі. Це перша їжа, яка потрапляє у ваш організм після нічного голодування і дає енергію на цілий день. Фітнес-тренери і дієтологи вважають, що щільний сніданок не тільки допоможе вам тримати тіло у формі, але і сприятиме схудненню.

А ось вчені експериментально довели, що правильний сніданок допомагає скидати вагу, пише Express. У досліді брали участь добровольці і ті, хто їв "правильний" сніданок за 12 тижнів втратили у вазі близько 9 кг. А ті, хто наїдався в обід - всього 3,5 кг.

Фітнес-тренер поділився оптимальними варіантами сніданку для схуднення. Для цього потрібно враховувати три чинники.

Перший: сніданок повинен насичувати

Якщо дотримуватися цього правила, ви зможете більш ефективно управляти своїм апетитом.

Другий: білки і цілісні продукти

Якщо ви задалися метою втратити вагу, то на сніданок потрібно вживати такі продукти, як нежирні молочні продукти, нежирна птиця і яловичина, біла риба і морепродукти.

Третій: клітковина

Налягайте на овочі з високим вмістом клітковини. Відмовтеся від швидких сніданків з пластівців, і віддайте перевагу овочам, фруктам, яйцям, лососеві.

Ідеальним варіантом будуть яйця, які можна вживати просто зваривши в круту, або у вигляді омлету. Вони чудово поєднуються з авокадо, жирною рибою, шпинатом, грибами та іншими овочами такими, як перець, помідори і цибуля.

Дослідження довели, що споживання 50% калорій за сніданком, 30% за обідом і 20% за вечерею привело до зменшення почуття голоду.

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