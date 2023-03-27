Фитнес-тренер месяц питался пиццей и умудрился похудеть: как ему это удалось (видео)

В чем была суть эксперимента

34-летний Райан Мерсер, фитнес-тренер из Бангора в Северной Ирландии, решил поставить необычный эксперимент. Каждый день он питался пиццей и съедал не менее 10 кусочков - на завтрак, обед и ужин.

Свой рацион он тщательно спланировал и готовил пиццу самостоятельно. В его меню было две питта-пиццы и одна большая.

"Я стремился подчеркнуть не только потерю жира за счет потребляемых и расходуемых калорий, но и то, что речь не идет об ограничениях. Нам не нужно ограничивать наши любимые продукты, чтобы получить результаты, и я также хотел побудить больше людей готовить себе еду самостоятельно", - объяснил Райан.

Вот так выглядел Райан до начала эксперимента (скриншот)

Он отметил, что пицца - его любимое блюдо, поэтому питаться ею было в удовольствие. Однако он тщательно спланировал стратегию. И кроме пиццы добавил в свой рацион свежие овощи и фрукты.

"Ежедневное потребление калорий было установлено на 1800 -2100 ккал с понедельника по пятницу, 2700 ккал в субботу и воскресенье, дневная норма белка в день 140 г, дневная норма фруктов и овощей - минимум семь порций в день", - описал свою диету тренер.

Кроме питания, у Райана были ежедневные тренировки - точно такие же, как были и до эксперимента.

Результат эксперимента

Через 30 дней Мерсер обнаружил поразительный результат. Во-первых, он стал более подтянутым, чем в начале эксперимента. Во-вторых, он похудел на такой диете на 3,5 кг.

Вот так выглядел Райан после месяца на диете с пиццей (скриншот)

Он признался, что не готов сидеть на такой диете до конца своих дней. Однако его целью было показать людям, что здоровый способ жизни не всегда связан с жесткими ограничениями и отказами от любимой еды.

Он предупредил, что такие эксперименты подойдут не каждому человеку и попросил не кидаться всех на питание только одной пиццей.