Фитнес не помогает похудеть? Причина может быть в этих привычках
Многие ожидают, что регулярные тренировки автоматически приведут к стройной фигуре. Однако часто вес стоит на месте и нет желаемых результатов.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о привычках, которые могут свести на нет усилия во время занятий фитнесом.
Неправильное питание
Даже самые интенсивные тренировки не компенсируют переедание, особенно сладкого, жирного или фастфуда.
Физические упражнения приводят к потере воды и электролитов (натрия, калия) во время потоотделения, а также к накоплению молочной кислоты в мышцах, что может привести к мышечным судорогам.
К тому же после физической нагрузки организму нужны белки для восстановления и роста мышечной ткани. Без этого тренировки могут привести к истощению, а не прогрессу.
Сбалансированное питание также поддерживает нормальную работу гормонов - в частности инсулина, кортизола и лептина, влияющих на аппетит, накопление жира и роста мышц.
Важно следить за балансом калорий, пить достаточно воды, употреблять больше овощей, белков и медленных углеводов.
Недостаточный сон
Сон критически важен для восстановления мышц и гормонального баланса. Хроническое недосыпание замедляет метаболизм. Стоит стараться спать 7-9 часов в сутки.
Недосыпание усиливает желание к сладкому, жирному и высококалорийному. Это - естественная реакция мозга на усталость, когда организм ищет "быстрый" источник энергии.
Во время сна организм восстанавливается. Если этого не происходит, нарушается метаболизм, что затрудняет сжигание жира.
Монотонность тренировок
Один и тот же тип нагрузки со временем перестает быть эффективным. Комбинируйте кардио, силовые упражнения, функциональные тренировки.
Когда вы регулярно выполняете одни и те же упражнения, организм к ним привыкает. Он учится выполнять эти нагрузки с меньшими затратами энергии. Как следствие:
- снижается общий расход калорий
- уменьшается эффективность тренировок
Кроме того, повторяющиеся тренировки могут стать скучными, что:
- уменьшает эмоциональное вовлечение
- повышает риск пропусков тренировок
- приводит к меньшей общей активности
Для большинства людей еженедельная цель должна составлять 150 минут физических упражнений умеренной интенсивности (ускоряют работу сердца и легких) и силовых тренировок по крайней мере дважды в неделю. Это может включать короткие аэробные тренировки (не менее 20 минут) ежедневно или более длинные тренировки (50 минут) три раза в неделю.
Отсутствие цели или плана
Без четкой цели сложно оценить прогресс, поэтому тренировки становятся неэффективными.
Лучше всего ставить конкретные цели и составляйте план тренировок.
Создайте привычки, которые позволят вам регулярно заниматься физическими упражнениями в течение недели. Это поможет преодолеть недостаток мотивации, поскольку тело привыкнет к распорядку дня. Привычки - это преимущество, которое переводит ваше тело на автопилот. Одно небольшое изменение, повторяемое со временем, гарантирует, что вы встанете и будете выполнять сложные задачи неделю за неделей.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Мc Мlure Fitness, Medium и Health Harvard.
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