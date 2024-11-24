Финансовое насилие - вид психологического абьюза. Как понять, что вы в ловушке?

Что такое финансовое насилие?

Финансовое насилие - разновидность психологического абьюза, когда один человек контролирует или ограничивает доступ другого человека к финансам с целью его покорения.

Подобный тип насилия можно увидеть не только в отношениях между партнерами, но и на работе. Для руководителей-абьюзеров деньги - это тоже инструмент манипуляций и устрашения.

"Подобные действия не считаются чем-то уголовным, но их точно можно охарактеризовать как насилие, ведь они влияют на финансовую независимость, безопасность и возможности лица, страдающего экономическим абьюзом", - отмечает Елена Шепель.

Она добавляет, что в большинстве случаев финансовыми насильниками выступают мужчины. Но женщины тоже не гнушаются использовать этот метод контроля над партнером.

Причем иногда прибегают к финансовому давлению, даже не осознавая, что это типичное насилие.

Когда абьюзер человек

Контроль денег. Партнер полностью контролирует финансовые ресурсы, ограничивает доступ к деньгам и банковским счетам: женщина может даже не знать, какая сумма лежит в банке.

Также насильник управляет расходами партнера и заставляет его отчитываться за каждую гривну. Причем речь идет не о расходовании денег на прихоти, а о базовых потребностях на уровне выживания - покупке лекарств или продуктов, оплате коммуналки.

Ограничение доступа к работе или образованию. Случаи, когда партнер запрещает женщине получать образование, достаточно редки в Украине. А вот запрет на работу - распространенное явление, которое проявляется в препятствовании поиску работы или развитию карьеры.

Ограничение может быть в жесткой форме, а может быть мягко и завуалировано. Жесткая форма, когда муж безапелляционно запрещает жене работать.

"О мягкой форме абьюза мне рассказала одна из клиенток. Бывший муж сказал ей: “По сравнению с моими доходами, твоя бизнес-деятельность - это мизер. Зачем тебе тратить время? Сиди дома и живи в свое удовольствие. Я буду тебя обеспечивать”. Сначала это выглядело как забота, а через несколько месяцев стало очевидным, что деньги превратились в инструмент влияния", - рассказала эксперт.

Также насильник может использовать труд партнера и ничего за него не платить, называя это вкладом в развитие совместного бизнеса.

Привлечение партнера в долги без согласия. Иногда насильники берут на имя партнера кредиты или ссуды. В одних случаях просят что-то подписать, в других - делают это без ведома и согласия партнера.

Это приводит к ухудшению финансового состояния обижаемого человека. Усугубляется ее кредитная история. Отдельная тема - психологическое состояние жертвы. Узнать, что кто-то без твоего сведения взял на твое имя кредит - это гарантированный стресс.

Неправомерное использование общего имущества. Абьюзер заставляет партнера дать согласие на продажу общего имущества, или вообще продает его исподтишка.

Вырученные от продажи деньги использует на собственные нужды. Иногда это касается и семейного бюджета - насильник растратит деньги на развлечения и покупки без согласия партнера.

Шантаж. Это нескрываемый абьюз, откровенная и прямолинейная история. Женщине угрожают уменьшить материальную поддержку, или вообще оставить без денег, если она не будет вести себя так, как хочет обидчик.

Задержка или неуплата алиментов. После бракосочетания мужчины-абьюзеры часто используют алименты, как единственное средство давления. Могут задерживать выплату или вообще ее не выплачивать, потому что это единственный способ манипуляции, который у них остался.

Игнорирование вклада одного из партнеров в семейный бюджет. Мужчина откровенно унижает размер зарплаты, которую получает женщина. Соотносит незначительный вклад супруги в общий семейный бюджет с той суммой, которую вносит сам. Считает, что если вклад жены меньше - то и важные решения должен принимать только он.

Когда абьюзер женщина

Требование подарков или финансовой поддержки. Проявляется в жесткой прямолинейной версии, или в мягкой, хитрой или льстивой. Независимо от формы - это давление на партнера, чтобы заставить его тратить деньги на подарки или материальную поддержку.

Женщина также может регулярно просить мужчину дать деньги взаймы, хотя оба знают, что должница не собирается их отдавать.

Вовлечение детей в финансовое давление. Иногда детей используют для того, чтобы нажать партнера.

Детей могут привлекать напрямую, попросив их сказать папе, что им нужны деньги на что-то важное.

Использование для финансового контроля юридических механизмов. Чтобы запугать партнера, удержать его или склонить к определенным финансовым действиям, женщины часто используют угрозы судом, разводом или другими юридическими мерами.

Для манипуляций также может использоваться компромат на мужчину, или информация, которую он не хочет озвучивать на широкую общественность.

Как бороться с финансовым насилием?

Для начала нужно осознать, что контроль над вашими деньгами без вашего согласия или запрет работать - это типичное насилие. Человеку, попавшему под влияние абьюзера, непросто выпутаться из деструктивных отношений.

Решиться сделать первый шаг к свободе поможет поддержка специалистов - психологов, финансовых консультантов или юристов. Если вы не собираетесь прекращать отношения - откройте тайный счет, на котором можете накапливать средства.

Финансовая подушка безопасности - это независимость от денег партнера и его настроений. А еще - свобода в принятии решений.