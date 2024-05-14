Економическая тирания: что такое финансовое насилие и как его распознать

Насилие - это противоправные действия одного человека против другого, с применением силы, угроз и давления. Несмотря на стереотипы, насилие бывает не только физическое - но и сексуальное, психологическое и даже экономическое или финансовое.
О признаках финансового насилия и его вреде для психологического здоровья рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала:Telegram-канал "Психологічна підтримка", сайт "Розірви коло".
Финансовое или экономическое насилие - это одна из форм домашнего насилия. Такой вид насилия характеризуется полным контролем бюджета семьи, ограничением доступа к финансам или отстранением жертвы от принятия любых финансовых решений.
Экономическое насилие можно считать и тактикой для усиления контроля обидчика над пострадавшими. Ведь из-за того, что жертвы остаются без финансовых возможностей к существованию, им тяжело разорвать абьюзивные отношения.
Такой вид насилия может случиться никогда с кем бы то ни было независимо от того, это только начало отношений, или длительный брак.
Признаки финансового насилия
К признакам экономического насилия относятся:
Экономическое насилие, как и другие виды абьюза, имеет негативные последствия для психики, а именно:
Для выхода из экономического насилия, прежде всего, можно попробовать следующее.
Однако, если нет уверенности в том, что вы сможете решить самостоятельно ситуацию, не пренебрегайте помощью.
Например, вы можете позвонить на национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия по номерам 116-123 и 0-800-500-335 или на правительственную горячую линию по номеру 15-47.
Кроме того, можно обратиться к шелтерам или кризисным центрам, где можно получить вещи первой потребности, психологическую и правовую помощь.
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