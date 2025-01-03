Финалистка "Холостяка" сделала смелое заявление о Терене и интиме на проекте

Так, финалистка решила ответить на вопросы от фанов. И оказалось, что многих интересовала тема "Холостяка" и того, что могло остаться вне камер. У Юзьвак спросили, был ли на проекте секс. Она ответила прямо.

"Был, но не у меня. За время проекта у меня не было даже на самоудовлетворение, 2 месяца аскезы", - написала Анастасия.

Финалистка "Холостяка" сделала откровенное заявление о сексе на проекте (скриншот)

После этого пользователи вспомнили, что недавно Терен говорил об отношениях с девушками и отмечал, что секса на проекте не было. Впрочем, Юзьвак ответила на это с иронией.

"Нашли, кому верить", - написала она.

Юзьвак высказалась о Терене (скриншот)

Кроме этого, девушка призналась, что считает финальное решение Александра неискренним. Он выбрал не ее, в финале кольцо получила Инна. По мнению Анастасии, все должно было сложиться иначе.

Анастасия из "Холостяка" сделала заявление о Терене (скриншот)

Сейчас же, как отметила Юзьвак, она не общается с главным героем реалити. После проекта и финала их пути разошлись.

Анастасия из "Холостяка" призналась, общается ли с Тереном после проекта (скриншот)