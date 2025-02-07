Финалист Нацотбора сделал откровенное заявление о бронировании мужчин-артистов

"Нет и еще раз нет. Мы такие же люди, как и все остальные. Я думаю, иметь какие-то привилегии - это глупости", - отметил финалист Нацотбора.

Отметим, что многие известные люди считают, что государство должно сохранить цвет нации - деятелей творчества. И именно они должны оставаться в тылу. На что солист "ДК Енергетик" эмоционально ответил.

"Чем, скажем, человек, который печет хлеб на каком-то хлебозаводе, хуже человека, который пишет песню? Да ничем!" - считает Марный.

"Я не знаю, потому что здесь уже начинается по Оруэллу, кто-то лучше, кто достойнее. Юридически, я думаю, это будет максимальная путаница. Потому что как это решать? Кто делает больший вклад или еще что-то... Нет, я против такого, потому что это просто несправедливо", - подчеркнул музыкант.

Что известно про "ДК Енергетик"

"ДК Енергетик" - украинская музыкальная группа, играющая в стиле постпанк.

Группа была основана в начале 2022 года Яковом Марным (вокал), Всеволодом Шутко (гитара) и Александром "Фол" Фолянским (бас-гитара). До того, как создать "ДК Енергетик", они уже играли в других проектах: Яков - в рок-группе "Марний", Всеволод - в MyInk, Фол - в My*17. Название "ДК Енергетик" происходит от одноименного дворца культуры в городе Припять, расположенном в Чернобыльской зоне отчуждения.

В 2023 году группа выпустила два альбома: "Юность" и "Путь", а в 2024 году представила свой третий альбом "Завтра". Группа стала лауреатом музыкальной премии "Muzvar Awards 2024".

11 декабря 2024 года "ДК Енергетик" попал в длинный список участников национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2025 с песней "Сіль".