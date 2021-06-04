Фільм Лозниці "Бабин Яр. Контекст" покажуть в Україні до 80-річниці трагедії за підтримки Меморіального центру Голокосту

Документальний фільм "Бабин Яр. Контекст" був виконаний компанією ATOMS & VOID за підтримки Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Фільм заснований на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29-30 вересня 1941 року, а також про наслідки трагедії.

На думку режисера фільму Сергія Лозниці, документальне відтворення атмосфери часів німецької окупації є важливим для оповіді про події нашого минулого, сьогодення та майбутнього:

"Трагедія Бабиного Яру, так само як і інші злочини Голокосту, позбавлена автентичної візуальної репрезентації - нацистська влада забороняла використовувати фото і кінокамери в місцях масових розстрілів. Архівні кадри, зняті в роки німецької окупації України, дозволяють відтворити історичний контекст трагічних подій. Моя мета - занурити глядача в атмосферу часу", - зауважив Лозниця.

Українська прем'єра стрічки відбудеться за кілька місяців, а саме у вересні цього року за підтримки Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" в ході урочистостей та пам'ятних заходів до 80-ї річниці розстрілів у Бабиному Яру.

Нагадаємо, "Бабин Яр. Контекст" - сьомий фільм Сергія Лозниці, що візьме участь в офіційній програмі Каннського кінофестивалю.

Раніше у рамках фестивалю відбулися покази фільмів "Щастя моє", "В тумані", "Лагідна", "Портрет", "Майдан" та "Донбас". Цьогорічна прем'єра фільму Лозниці відбудеться в рамках спеціальної програми.

Як відомо, нещодавно в Києві стартував проект "Сусіди" для мешканців районів Лук'янівка, Дорогожичі, Куренівка та Сирець від Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". В ході проєкту в червні та липні цього року відбудуться численні екскурсії, лекції та кінопокази просто неба, спрямовані на розвиток добросусідства.