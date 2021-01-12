Філарет продовжує звинувачувати ЛГБТ-співтовариство в появі коронавірусу

Філарет як і раніше вважає, що коронавірус - це кара Божа за одностатеві шлюби та інші людські гріхи. Крім того, церква виступає проти закриття храмів під час пандемії.

Він вважає, що загроза зараження COVID-19 не страшна під час причастя і тільки у тих, хто не вірить в Бога можуть бути сумніви на цей рахунок. Про це патріарх заявив ефірі 'Україна 24".

Також Філарет вважає, що аборти - це гріх, оскільки вони порушують одну із заповідей - "Не убий". При цьому, що стосується вбивств під час військових дій, то він каже, що церква не вважає гріхом, оскільки дані смерті в інтересах захисту батьківщини.

Нагадаємо, Філарет ще в березні 2020 року заявив, що коронавірус у світі став поширюватися через одностатеві шлюби. На його думку, пандемія коронавірусу на землі покликана очистити планету, як Бог спалив Содом і Гоморру.

"Я маю на увазі насамперед одностатеві шлюби. І це причина коронавірусу. Бог спалив Содом і Гомору", – сказав він.

Він також вважає, що здійснення церковних таїнств не є засобом поширення інфекції.

У вересні минулого року патріарх Філарет проходив лікування через те, що захворів на коронавірус. Священнослужителя госпіталізували в одну з київських лікарень.